

В ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 множество людей решили самоизолироваться и перейти на удаленную работу, если у них имеется такая возможность. Мы нашли время и составили небольшую подборку игр для мобильных устройств, которые помогут скрасить длительное нахождение на карантине.



Stardew Valley

Call of Duty: Mobile

Bad North: Jotunn Edition

GRID Autosport

Майнкрафт

Tropico

Grimvalor

Этот симулятор фермера с элементами RPG успел стать настоящим хитом благодаря своему медитативному игровому процессу. Сюжет максимально приближён к реалиям современной жизни. Главный герой почувствовал, что начинает выгорать на работе и решает покинуть город, переехав в деревню на старенькую ферму, которая досталась ему в наследство.Stardew Valley не будет вам навязывать какое-либо развитие или игровые механики, весь игровой процесс полностью в ваших руках. Можно строить ферму своей мечты, проходить подземелья в поисках сокровищ, заниматься рыбалкой или налаживать социальные связи в небольшом уютном городке.Activision удалось выпустить один из лучших многопользовательских шутеров для мобильных устройств. Отличный выбор для фанатов легендарной серии, а также для тех, кто ценит в играх отменный экшен. Мобильная «колда» позволяет поиграть на знаменитых картах в сетевом режиме 5 на 5 или зарубиться в королевскую битву на 100 геймеров.В Call of Duty: Mobile имеется множество различных режимов, помимо этого разработчики не перестают развлекать игроков еженедельными событиями с достойными наградами. Объединяйтесь в команды, кланы или выбирайте свою самую любимую пушку и попробуйте возглавить таблицу лидеров.Bad North — это очаровательный, но жестокий околорогалик и тактика в реальном времени. Защитите мирное островное королевство от полчищ викингов и возглавьте отчаянный исход его жителей. Отдавайте приказы верным подданным, используя тактические преимущества, обусловленные уникальной формой каждого острова. На карту поставлено буквально все. Одна ошибка — и землю оросит кровь ваших подданных.На вашу родину напали. Король пал от рук викингов-оккупантов. Надежда слабо мерцает вдалеке и затухает с каждой секундой. Вы пришли к власти и заняли место отца, но теперь на ваши плечи возложена организация обороны. У вас нет права на ошибку. Это не борьба за победу, а отчаянная схватка за выживание.GRID Autosport — это премиальный рейсинг, полноценный порт игры с консолей и ПК. Поверните ключ зажигания и начните профессиональную карьеру гонщика в популярной игре категории ААА от студии Codemasters, объединившей в себе функции симулятора и аркадное управление, перед которыми невозможно устоять.В игре полностью отсутствуют какие-либо внутриигровые покупки, приобретя её один раз вы получите доступ ко всем дополнительным материалам. Для виртуальных гонщиков в GRID Autosport предусмотрено 100 автомобилей и 100 трасс, помимо этого вы сможете полностью настроить под себя управление и уровень сложности.Исследуйте бесконечные миры и стройте что угодно: от простых хижин до самых роскошных замков. Играйте в творческом режиме с неограниченными ресурсами или выберите режим выживания, в котором вам придется создавать оружие и доспехи и добывать ресурсы, защищаясь от опасных мобов. Творите, исследуйте и выживайте в одиночку или в компании друзей на мобильных устройствах или компьютерах с Windows 10.Еще один премиальный порт от студии Feral Interactive. Вы — новоизбранный лидер карибского острова с неограниченными ресурсами и огромным потенциалом, народ возлагает большие надежды на то, что Вы приведете Тропико к светлому будущему, которое он так заслуживает. Ваши возможности просто безграничны в этой наполненной строительством и юмором игре с политическим подтекстом.Будьте мудрым лидером — превратите ропико в страну своей мечты: процветающий туристический рай, индустриальный центр, полицейское государство или во все вышеперечисленное. Пересчитывайте голоса на выборах, укрощайте непокорных, манипулируйте общественным мнением и вознаграждайте ваших верных сторонников.Крутой платформер в сеттинге темного фэнтези с souls-like элементами. Одолейте орды тьмы и сразите грозных стражей короля Валора в захватывающем RPG-приключении. Вы — одинокий воин, перед которым стоит задача восстановить погрязшее в мрак царство. Отправляйтесь в путешествие по атмосферным ландшафтам и подземельям.Злые силы захватили забытое королевство Валларис. Первоначальная цель узнать судьбу пропавшего короля быстро принимает зловещий оборот, обрекающий вас на падение в пропасть. Превосходящий по численности враг окружает вас со всех сторон — вам придется вынуть меч из ножен, собрать в кулак всю свою волю и пробить огнем и мечом путь через недружелюбные земли.





