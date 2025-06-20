Силовики получат полное досье на всех пользователей маркетплейсов





Минцифры России подготовило проект постановления, обязывающего маркетплейсы передавать силовым структурам детальные данные о пользователях. В перечень вошли личная информация, история покупок, геолокация в реальном времени, параметры устройства и сведения о сетевых подключениях. Передача данных планируется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

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