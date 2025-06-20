Силовики получат полное досье на всех пользователей маркетплейсов

Минцифры России подготовило проект постановления, обязывающего маркетплейсы передавать силовым структурам детальные данные о пользователях. В перечень вошли личная информация, история покупок, геолокация в реальном времени, параметры устройства и сведения о сетевых подключениях. Передача данных планируется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Официальная позиция министерства: инициатива разработана с учётом предложений заинтересованных ведомств и отрасли, а уточненный список данных поможет силовикам точнее выявлять преступные схемы. Представители IT-компаний и маркетплейсов встревожены: они указывают, что в настоящее время не собирают и не хранят столь детализированные данные (как у операторов связи), а техническая и юридическая возможность их предоставления требует сложных решений.
Эксперты расценивают проект как серьёзное усиление государственного контроля в цифровой сфере. «Фактически это обязывает платформы собирать и предоставлять по запросу данные, сопоставимые по детализации с теми, что собирают операторы связи. Это значительное сокращение анонимности онлайн-транзакций», — подчеркивает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Какие данные о пользователях будут обязаны передавать правоохранительным органам и спецслужбам маркетплейсы:
— Информация об устройствах, с которых человек пользуется маркетплейсом (сетевые адреса и порты, операционная система, user-agent, UID, IMEI, IMSI SIM-карты, МАС-адрес и геопозиции)
— Информация о заказанных товарах, работах, услугах, билетах и т. п.
— Информация о способах оплаты, адресах доставки, комментариях к заказу
— Фото- и видеоматериалы (например, отзывы о товарах и документы, предоставленные при регистрации или для таможенного оформления товаров), переписки и записи аудиопереговоров со службой поддержки
Если постановление будет принято, новые правила вступят в силу уже 1 сентября 2025 года. Forbes отмечает, что крупнейшие игроки рынка воздерживаются от публичных комментариев, что свидетельствует о сложности и чувствительности вопроса.