Силовики получат полное досье на всех пользователей маркетплейсов

Александр



Минцифры России подготовило проект постановления, обязывающего маркетплейсы передавать силовым структурам детальные данные о пользователях. В перечень вошли личная информация, история покупок, геолокация в реальном времени, параметры устройства и сведения о сетевых подключениях. Передача данных планируется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

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Это уже вторая, расширенная версия документа. Первый проект, опубликованный 16 мая, разрешал силовикам запрашивать лишь базовые личные данные и сведения о покупках. Новый шаг значительно усиливает глубину вмешательства в приватность. В Минцифры утверждают, что расширение перечня необходимо для «более эффективного противодействия кибермошенничеству» и позволит снизить количество дополнительных запросов.

Официальная позиция министерства: инициатива разработана с учётом предложений заинтересованных ведомств и отрасли, а уточненный список данных поможет силовикам точнее выявлять преступные схемы. Представители IT-компаний и маркетплейсов встревожены: они указывают, что в настоящее время не собирают и не хранят столь детализированные данные (как у операторов связи), а техническая и юридическая возможность их предоставления требует сложных решений.

Эксперты расценивают проект как серьёзное усиление государственного контроля в цифровой сфере. «Фактически это обязывает платформы собирать и предоставлять по запросу данные, сопоставимые по детализации с теми, что собирают операторы связи. Это значительное сокращение анонимности онлайн-транзакций», — подчеркивает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Какие данные о пользователях будут обязаны передавать правоохранительным органам и спецслужбам маркетплейсы:

 — Информация об устройствах, с которых человек пользуется маркетплейсом (сетевые адреса и порты, операционная система, user-agent, UID, IMEI, IMSI SIM-карты, МАС-адрес и геопозиции)
 — Информация о заказанных товарах, работах, услугах, билетах и т. п.
 — Информация о способах оплаты, адресах доставки, комментариях к заказу
 — Фото- и видеоматериалы (например, отзывы о товарах и документы, предоставленные при регистрации или для таможенного оформления товаров), переписки и записи аудиопереговоров со службой поддержки

Если постановление будет принято, новые правила вступят в силу  уже 1 сентября 2025 года. Forbes отмечает, что крупнейшие игроки рынка воздерживаются от публичных комментариев, что свидетельствует о сложности и чувствительности вопроса.

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