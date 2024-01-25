Сим-карты хотят приравнять к платежным средствам. Для чего это нужно?

Артем
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По мнению властей через «серые» симки мошенники переводят украденные у жертв деньги на криптокошельки и банковские счета. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на слова зампреда Совета по развитию цифровой экономики Артема Шейкина. 

Как считает источник, схема работает следующим образом. Мошенники связываются с жертвой и обманным путем заставляют совершать денежные переводы на незарегистрированные номера, найти владельцев которых невозможно. Оттуда деньги свободно переводятся на виртуальные кошельки, банковские счета или конвертируются в криптовалюту.

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Собеседник уверен, что принятие сим-карт, как полноценное средство платежа и более жесткие меры контроля над операторами связи, поможет решить проблему их нелегального оборота. Шейкин отмечает, что за нарушение порядка проверки достоверности сведений об абоненте может грозить прекращением деятельности юрлица.
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

tellurian
+2824
tellurian
Не чистоплотные сотрудники будут вредить конкурентам или своим работодателям мстить.
Сегодня в 17:39
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+39
Anatoly076
Так пусть сначала разберутся что есть такое сим-карта! Защищенный идентификатор пользователя услугой связи?! Или все таки платежный инструмент. Если связь, то закрывайте вариант движения средств с участием симок и все! А если все таки операции и финансы, то тогда всех на е-sim, а симки полностью на замену со статусом платежного средства. Чего тут сложного?! А то и тут и тут хотят успеть. Не пойдут сотовики на это. Костьми лягут, но ответственность вплоть до закрытия юр.лица — это смешно!
Сегодня в 17:52
#
+39
Anatoly076 Anatoly076
А то симка уже, это и связь, это уже и инструмент двуфакторгого подтверждения всего чего угодно (от кредитов, до сноса паролей везде и всего), деньги можно переводить, покупать с баланса сим-карты можно, такое чувство что идея с чипировантем людей не зашла, тогда вместо паспорта симку сделаем! Так что ли?! Осталось с помощью симки паспорт/ загран паспорт разрешить восстанавливать гражданам! И вообще симка будет СУПЕР, МЕГА устройством!!!
Сегодня в 17:56
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