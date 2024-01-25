Сим-карты хотят приравнять к платежным средствам. Для чего это нужно?

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По мнению властей через «серые» симки мошенники переводят украденные у жертв деньги на криптокошельки и банковские счета. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на слова зампреда Совета по развитию цифровой экономики Артема Шейкина.Как считает источник, схема работает следующим образом. Мошенники связываются с жертвой и обманным путем заставляют совершать денежные переводы на незарегистрированные номера, найти владельцев которых невозможно. Оттуда деньги свободно переводятся на виртуальные кошельки, банковские счета или конвертируются в криптовалюту.Собеседник уверен, что принятие сим-карт, как полноценное средство платежа и более жесткие меры контроля над операторами связи, поможет решить проблему их нелегального оборота. Шейкин отмечает, что за нарушение порядка проверки достоверности сведений об абоненте может грозить прекращением деятельности юрлица.