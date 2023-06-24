«Симпсоны» предсказали самую прорывную новинку от Apple

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По доброй традиции интернета, после какого-то знаменательного события или выхода очередного прорывного девайса пользователи ищут их в эпизодах «Симпсонов». Так случилось и после WWDC 2023 — оказывается, сериал предсказал появление Apple Vision Pro.



Авторы iMore насчитали как минимум два эпизода «Симпсонов», в которых можно увидеть героев мультсериала в шлемах смешанной реальности. Первый — про виртуальный игровой клуб:







Действия второго эпизода происходят в школе. Лиза, сидя на уроке, надевает шлем и моментально оказывается во временах Чингисхана:







С одной стороны, можно сказать, что в мульсериале показаны XR-шлемы, которые появились раньше, чем Vision Pro. Но с другой стороны, лишь после «яблочной» новинки весь мир всерьез заговорил об этом аксессуаре.