«Симпсоны» предсказали самую прорывную новинку от Apple

Олег

Симпсоны

Фото: iMore

По доброй традиции интернета, после какого-то знаменательного события или выхода очередного прорывного девайса пользователи ищут их в эпизодах «Симпсонов». Так случилось и после WWDC 2023 — оказывается, сериал предсказал появление Apple Vision Pro.

Авторы iMore насчитали как минимум два эпизода «Симпсонов», в которых можно увидеть героев мультсериала в шлемах смешанной реальности. Первый — про виртуальный игровой клуб:



Действия второго эпизода происходят в школе. Лиза, сидя на уроке, надевает шлем и моментально оказывается во временах Чингисхана:



С одной стороны, можно сказать, что в мульсериале показаны XR-шлемы, которые появились раньше, чем Vision Pro. Но с другой стороны, лишь после «яблочной» новинки весь мир всерьез заговорил об этом аксессуаре. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

Tigrolik
+595
Tigrolik
Автор, отдохни. В мультфильме описаны шлемы, которые уже существовали в то время. И гораздо раньше были «предсказаны» многочисленными фантастами.
2 часа назад в 17:17
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