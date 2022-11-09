Синяя галочка в Twitter больше не значит ничего







Сервис микроблогов Twitter раскрыл некоторые интересные подробности о получении значка верификации за $8 в месяц — он не будет значить ничего, кроме платежеспособности пользователей.

Спустя неделю после того как новоиспечённый владелец соцсети Илон Маск заявил о введении абонплаты за синюю галочку, представитель компании Эстер Кроуфорд прояснила, что учётные записи известных личностей получат новый ярлык «Официальный аккаунт» с серой галочкой. Иными словами, обычный значок верификации сможет получить любой желающий за $8 в месяц в рамках подписки Twitter Blue, но он больше не является показателем популярности человека и не подтверждает подлинность его аккаунта.Государственные аккаунты, коммерческие компании, крупные СМИ, издатели и прочие общественные деятели получат новый значок с серой галочкой и специальной подписью.Twitter пока не раскрывает информацию о сроках введения этих изменений.