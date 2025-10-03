Сирена Apple Watch Ultra спасла жизнь аквалангиста







Флагманские умные часы Флагманские умные часы Apple Watch Ultra спасли индийского дайвера Кшитиджа Зодапе от гибели, когда на глубине 36 м у него сорвался грузовой пояс, что вызвало неконтролируемое стремительное всплытие. Такой перепад давления мог привести к разрыву лёгких. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Я так рад, что ваш инструктор услышал сигнал тревоги и быстро оказал вам помощь. Большое спасибо, что поделились с нами своей историей», — ответил Тим Кук.

Девайс зафиксировал резкий подъём, выдал предупреждение о возможной баротравме и автоматически включил встроенную сирену громкостью 86 дБ. Этот сигнал привлёк внимание инструктора по дайвингу, который успел перехватить Зодапе и остановить опасный подъём. Если бы он достиг поверхности без замедления, риск разрыва лёгких был бы крайне высок. По словам дайвера, он даже не подозревал о наличии такой функции в часах.Напомним, что во всех моделях Apple Watch Ultra есть датчики глубины и система экстренной сигнализации, которая активируется как вручную, так и автоматически. После происшествия Зодапе связался с Apple и поблагодарил компанию за встроенную систему безопасности, которая спасла ему жизнь.