Сирена Apple Watch Ultra спасла жизнь аквалангиста

Флагманские умные часы Apple Watch Ultra спасли индийского дайвера Кшитиджа Зодапе от гибели, когда на глубине 36 м у него сорвался грузовой пояс, что вызвало неконтролируемое стремительное всплытие. Такой перепад давления мог привести к разрыву лёгких.
Напомним, что во всех моделях Apple Watch Ultra есть датчики глубины и система экстренной сигнализации, которая активируется как вручную, так и автоматически. После происшествия Зодапе связался с Apple и поблагодарил компанию за встроенную систему безопасности, которая спасла ему жизнь.
«Я так рад, что ваш инструктор услышал сигнал тревоги и быстро оказал вам помощь. Большое спасибо, что поделились с нами своей историей», — ответил Тим Кук.