Siri поставила на место всех, кто считает её бесполезной

Олег

Siri


Голосовой помощник Apple Siri оказал неоценимую помощь американцу из штата Флорида. Об этом сообщает MacRumors.

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Согласно источнику, 70-летний житель города Форт-Лодердейл Дэниел Валлер пошел купаться в ванную комнату и там потерял сознание, упав в обморок. Прийдя в чувство, он обнаружил, что почти не может двигаться и в течение 48 часов пытался выползти из ванной, чтобы позвать на помощь. У него совсем не было сил и организм был сильно обезвожен; добраться до телефона он так и не смог.

В итоге мужчина закричал «Siri, позвони Виктории Валлер», чтобы айфон сделал вызов его дочери — голосовой помощник понял его с первого раза и сразу набрал девушку. Виктория тут же передала запрос в службу спасения и Дэниела спасли. Оказалось, он пережил инсульт, вызванный инфекцией в двух аортальных клапанах. «Если бы не Siri, меня бы уже не было», — уверен он. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3900
kardigan
Купи уж лучше apple watch Дениел😀
Сегодня в 14:56
#
+190
acinatnas
48 часов полз и только потом решил позвонить ? Уйня какая-то.
час назад в 17:46
#
tellurian
+2148
tellurian
Странная история. Воду из крана пить ?
Да и 48 часов ждать как-то странно.
час назад в 18:03
#

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