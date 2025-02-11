Siri поставила на место всех, кто считает её бесполезной

Голосовой помощник Apple Siri оказал неоценимую помощь американцу из штата Флорида. Об этом сообщает MacRumors.
В итоге мужчина закричал «Siri, позвони Виктории Валлер», чтобы айфон сделал вызов его дочери — голосовой помощник понял его с первого раза и сразу набрал девушку. Виктория тут же передала запрос в службу спасения и Дэниела спасли. Оказалось, он пережил инсульт, вызванный инфекцией в двух аортальных клапанах. «Если бы не Siri, меня бы уже не было», — уверен он.
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