Siri придётся объясняться перед пользователями AirPods Pro 2 за странную функцию Apple

Фархад
AirPods

В новой бета-версии iOS 17, вышедшей вчера, появилось одно очень необычное нововведение: Siri объясняет владельцам AirPods Pro 2 работу функции «Осведомлённость о разговоре».

Голосовой ассистент рассказывает о фиче при первой её активации. До этого пользователи бета-версии не могли понять, почему громкость в наушниках внезапно уменьшилась.

Новая функция «Осведомлённость о разговоре» работает следующим образом: AirPods Pro 2 автоматически уменьшают громкость воспроизводимого контента и включают режим прозрачности, когда вы говорите. До этого подобная выходка вводила пользователей в ступор, но в iOS 17 beta 7 Siri начала объяснять, в чём дело:

  • «К вашему сведению: AirPods снизили громкость из-за функции распознавания разговора».

Официальный релиз iOS 17 и новой прошивки для AirPods Pro 2 состоится уже в сентябре.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
4 классных нововведения AirPods в iOS 17 — вы заново полюбите свои наушники
Внезапно: AirPods Pro 3-го поколения выйдут вместе с iPhone 15
Apple лишила AirPods Max четырех классных функций в iOS 17

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть отправила Человека-паука в разные эпохи. Пещерному Спайди досталось больше всех
Apple закрывает популярнейший iCloud-сервис. Сохраните свои данные!
«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией
Создан нейросетевой фотоаппарат без матрицы и объектива. Это какой-то сюр

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии