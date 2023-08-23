Siri придётся объясняться перед пользователями AirPods Pro 2 за странную функцию Apple

«К вашему сведению: AirPods снизили громкость из-за функции распознавания разговора».



В новой бета-версии iOS 17, вышедшей вчера, появилось одно очень необычное нововведение: Siri объясняет владельцам AirPods Pro 2 работу функции «Осведомлённость о разговоре».Голосовой ассистент рассказывает о фиче при первой её активации. До этого пользователи бета-версии не могли понять, почему громкость в наушниках внезапно уменьшилась.Новая функция «Осведомлённость о разговоре» работает следующим образом: AirPods Pro 2 автоматически уменьшают громкость воспроизводимого контента и включают режим прозрачности, когда вы говорите. До этого подобная выходка вводила пользователей в ступор, но в iOS 17 beta 7 Siri начала объяснять, в чём дело:Официальный релиз iOS 17 и новой прошивки для AirPods Pro 2 состоится уже в сентябре.