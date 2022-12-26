Siri сравнили с другими голосовыми помощниками. Оказывается, ассистент iPhone не так уж и плох

Американский техноблогер Маркес Браунли решил сравнить Siri, Google Assistant, Amazon Alexa и Samsung Bixby, чтобы выяснить, какой из голосовых помощников лучше справляется со своими задачами. Оказалось, ассистент Apple не так уж и плох, во всяком случае, его англоязычная версия.Автор канала MKBHD проверил, как хорошо они понимают контекст исходя из предыдущих запросов, а также оценил скорость их работы. Интересно, что Google Assistant и Alexa почти одинаково быстро выдавали результаты, а Siri и Bixby думали над ответами дольше.Блогер отметил, что Siri на HomePod и Apple Watch может работать с несколькими таймерами одновременно, но на iPhone даже в 2022 году помощник запускает и отслеживает только один таймер.Голосовой помощник Apple также хуже своих конкурентов в управлении девайсом. Например, те же Google Assistant и Bixby умеют запускать запись на диктофон, делать селфи и воспроизводить сериалы на Netflix, а Siri только открывает нужное приложение.В другом тесте Bixby и Alexa хуже других ассистентов справились с уточняющими вопросами — они просто забывали основной запрос на втором или третьем этапе.Как и предполагалось, первое место в битве голосовых помощников занял Google Assistant, за ним следуют Samsung Bixby и Siri, а хуже всех в тестах показала себя Alexa от Amazon.