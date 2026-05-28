Siri в iOS 27 будет именно такой — показаны подробнейшие скриншоты

Издание Bloomberg опубликовало серию воссозданных скриншотов, демонстрирующих, как будет выглядеть кардинально переделанный голосовой ассистент Siri в операционной системе iOS 27. Согласно этим изображениям, Siri получит отдельное приложение с тёмным интерфейсом, напоминающим чат-ботов вроде ChatGPT, где пользователи смогут вести диалоги как голосом, так и текстом, а также отправлять и получать файлы.
В системе появится новый способ вызова ассистента — жест Search or Ask, запускаемый свайпом от верхнего центра экрана; при этом классическая активация голосом или кнопкой питания также сохранится, но будет сопровождаться обновлённой анимацией в Dynamic Island. В интерфейсе поиска Siri будет показывать часто используемые приложения, прогноз погоды и выдавать результаты в виде карточек прямо из «островка». Кроме того, Apple тестирует интеграцию со сторонними ИИ-агентами — пользователи смогут направлять запросы в ChatGPT, Google Gemini или Anthropic Claude через меню в интерфейсе ассистента.
Одно из ключевых нововведений коснётся «Камеры»: в ней появится выделенный режим Siri, который призван заменить текущую функцию Visual Intelligence. Пользователи смогут наводить камеру на объекты, чтобы получать о них информацию через сторонние ИИ-модели или выполнять обратный поиск изображений в Google. Размещение этой функции непосредственно в режимах камеры, а не только в кнопке Camera Control, должно подготовить пользователей к готовящимся продуктам Apple.
Ассистент Siri получит крупнейшее за всю его 15-летнюю историю обновление. Презентация iOS 27 состоится 8 июня 2026 года в ходе старта конференции WWDC. Релиз этого обновления, вероятно, будет намечен на сентябрь. Среди других ИИ-функций в iOS 27 ранее упоминались улучшенный редактор Genmoji, полностью переработанное приложение «Команды» с созданием сценариев на естественном языке и системная проверка грамматики. Интеграция Siri с Gemini и Claude, по слухам, находится на стадии внутреннего тестирования, и её появление в iOS 27 пока не гарантировано, равно как и полноценная поддержка обработки фото по текстовому запросу.