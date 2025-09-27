Сири-ёзно? Apple выпустила аналог ChatGPT для iPhone, но не для всех

Фархад

Siri

Компания Apple разработала приложение, похожее на ChatGPT. По данным Bloomberg, утилита должна помочь инженерам протестировать обновлённую версию Siri, запуск которой состоится весной 2026 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Широкой публике, увы, приложение Siri не будет доступно — оно предназначено исключительно для внутреннего тестирования. Однако инсайдеры уже узнали, как оно работает. Из основного — утилита на базе собственных LLM Apple тестирует новые функции Siri, включая улучшенную контекстную ориентацию, возможность выполнять больше действий внутри приложений и между ними, а также более глубокая интеграция с персональными данными.

Сама утилита максимально похожа на другие приложения чат-ботов: интерфейс предлагает несколько диалогов по разным темам. Она может запоминать и ссылаться на предыдущие чаты, а также поддерживает расширенные диалоги.

Напомним, Apple работает над умной версией Siri ещё с релиза iOS 18. Изначально компания планировала запустить её весной 2025 года, но в итоге отложила релиз до 2026 года. После этого Apple решила отказаться от использования Apple Intelligence в качестве основы помощника, чтобы полностью переделать всю архитектуру Siri под использование больших языковых моделей ChatGPT, Claude, Gemini и других ИИ.

Apple планирует выпустить новую Siri в начале 2026 года, вероятно, в рамках обновления iOS 26.4, которое может выйти в марте. А в конце следующего года компания представит новый облик Siri, придав ему более человекоподобный вид. Во всяком случае, так заявляют в Bloomberg.
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Все новые функции Safari в iOS 26, о которых должен знать каждый
Какой адаптер лучше выбрать для быстрой зарядки iPhone 17
Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26

Рекомендации

Рекомендации

Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)
Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии