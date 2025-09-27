Сири-ёзно? Apple выпустила аналог ChatGPT для iPhone, но не для всех

Компания Apple разработала приложение, похожее на ChatGPT. По данным Bloomberg, утилита должна помочь инженерам протестировать обновлённую версию Siri, запуск которой состоится весной 2026 года.
Сама утилита максимально похожа на другие приложения чат-ботов: интерфейс предлагает несколько диалогов по разным темам. Она может запоминать и ссылаться на предыдущие чаты, а также поддерживает расширенные диалоги.
Напомним, Apple работает над умной версией Siri ещё с релиза iOS 18. Изначально компания планировала запустить её весной 2025 года, но в итоге отложила релиз до 2026 года. После этого Apple решила отказаться от использования Apple Intelligence в качестве основы помощника, чтобы полностью переделать всю архитектуру Siri под использование больших языковых моделей ChatGPT, Claude, Gemini и других ИИ.
Apple планирует выпустить новую Siri в начале 2026 года, вероятно, в рамках обновления iOS 26.4, которое может выйти в марте. А в конце следующего года компания представит новый облик Siri, придав ему более человекоподобный вид. Во всяком случае, так заявляют в Bloomberg.