Siri


Вместе с важными обновлениями безопасности и конфиденциальности, такими, как запросы на отслеживание и распознавание лица в маске, Apple привнесла и другие новшества. Среди них — новые голоса Siri. Кроме того, теперь Siri не говорит женским голосом по умолчанию, а сами голоса теперь не имеют гендерно-привязанных названий вроде «Мужской» или «Женский». Теперь это просто «Голос 1», «Голос 2» и так далее. Некоторых вещей в культуре США нам пока не понять, но новыми голосами воспользоваться можно — это разнообразит использование iPhone, который сам по себе довольно консервативен и не позволяет владельцу кастомизировать себя как угодно. И здесь возможны два сценария. 

Siri

Во-первых, при первой настройке устройства — например, если оно только что куплено, или было сброшено до заводских настроек — пользователь увидит новое окно. В нём iPhone или iPad предложит выбрать голос Siri по умолчанию. Стоит упомянуть, что, если на этапе включения Siri нажать «Включить позже», то голос ассистента впоследствии можно будет сменить из настроек устройства. 

Siri

Во-вторых, если вы уже пользуетесь своим iPhone или iPad и только что обновили его, прослушать и выбрать новый голос Siri можно в настройках девайса. Пройдите в «Настройки» → «Siri и поиск» → «Голос Siri». Здесь вы увидите четыре варианта. Каждый из них можно прослушать, установив на него галочку. Её можно оставить на том голосе, который вы хотите слышать от ассистента в дальнейшем.

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Источник:

apple.com apple.com

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