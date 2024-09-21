«Система быстрых платежей» станет намного выгоднее и удобнее

Центробанк и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили об улучшениях в способах оплаты через карты «Мир» и «Систему быстрых платежей» (СБП). Исчезнут комиссии за некоторые виды платежей, а бесконтактная оплата станет удобнее.
С 1 ноября 2024 года банки перестанут брать с граждан комиссию за денежные переводы в пользу государства с использованием СБП. Речь идёт о платежах за детские сады, секции и кружки, а также об оплате штрафов, налогов, пошлин и прочих сборов.
С той же даты лимит бесплатных переводов через СБП другим людям с помощью электронных кошельков станет таким же, как в банках — 100 тысяч рублей в месяц.
В середине ноября начнётся внедрение универсального QR-кода, с помощью которого можно будет бесконтактно оплачивать покупки. К его тестированию привлечено более 200 банков и почти 5 миллионов торговых точек. При таком способе оплаты сохраняются все привилегии, предоставляемые банками, включая начисление кэшбэка и прочие инструменты программ лояльности. При сканировании QR-кода у покупателя есть выбор, через что производить оплату — СБП, банковским приложением или сервисом рассрочки.
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