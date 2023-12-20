Система умного дома Legrang не работает. Российские аккаунты удаляются даже при повторной регистрации

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«12 октября 2023 года компания Legrand объявила о продаже своего подразделения в России. После этого продажи Legrand больше не ведет никакой деятельности на российском рынке, а это означает, что вся деятельность и решения Netatmo больше не активны, а все локальные учетные записи пользователей были деактивированы. Мы приносим извинения нашим уважаемым клиентам Netatmo за любые неудобства по этой причине и ценим ваше понимание.»

Клиенты экосистемы умного дома Legrang сообщают о недоступности сервисов. Ранее зарегистрированные аккаунты недоступны, а сообщения техподдержки разнятся.Об этом сообщают пользователи форума 4PDA. В начале декабря клиенты Legrang потеряли доступ к управлению умным домом через ассистента «Алису», а официальное приложение Home + Control больше не доступно для загрузки.Та же самая участь коснулась устройств Netatmo — суббренд Legrang. Некоторые пользователи попытались зарегистрироваться повторно, после чего доступ был восстановлен. Это говорит о том, что блокировка происходит по региону.Однако есть и сообщения, что даже повторно зарегистрированные учетки с измененной локацией со временем удаляются. Таким образом пока непонятно, по какому принципу отслеживают пользователей — либо по iP-адресу, либо по местоположению.Ответы техподдержки расходятся. Например, один из пользователей связался с российским представительством Legrang, где ему сообщили, что знают об ошибке и стараются ее устранить.Клиенту Netatmo сообщили обратное: