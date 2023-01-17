Системный администратор «положил» работу целой банковской сети ради инопланетян

Олег

НЛО (нет)


Системный администратор крупного сетевого банка использовал свое служебное положение «во благо цивилизации», из-за чего вывел из строя всю сеть. Об этом рассказали в издании The Register.

Согласно источнику, сисадмин, обслуживающий инфраструктуру крупного сетевого инвестиционного банка, пропитался целями и задачами программы SETI@home — компьютерной программы, которая анализирует радиосигналы из космоса и ищет признаки инопланетной жизни.

Суть этой программы в том, чтобы её запустили на своих ПК как можно больше добровольцев — в таком случае сеть сможет обработать наибольший массив данных. То есть ПК любого желающего может быть использован как удаленный ЦП для обработки информации.

Парень решил, что его время пришло, и смело подключил всю банковскую инфраструктуру компьютеров к SETI@home. Помимо этой сети, у него был доступ к лаборатории разработки ПО, в которой было много мощных ПК. Разумеется, лаборатория тоже пошла «в расход».

«Все эти вычислительные мощности в основном простаивали без дела по ночам, поэтому я решил пожертвовать их науке — скачал клиент SETI и настроил его для работы», — рассказывает герой. 

Спустя некоторое время парень увидел, как его сеть значительно поднялась в рейтинге участников программы SETI@home, и почувствовал гордость за свой вклад в цивилизацию. За первую неделю он влетел в топ-100. 

Ищут НЛО

«Однажды в понедельник утром, примерно две недели спустя, мне позвонил мой босс и спросил, могу ли я прийти пораньше, поскольку поступили сообщения о том, что у нас идет масштабная вирусная атака», — рассказывает он. 

Сисадмин прибыл в офис и услышал рассказ босса: вся компьютерная система банка заражена вирусом, который потребляет 100% мощности ЦП. Он сразу понял, о каком «вирусе» идет речь. Похоже, что скрипт на отключение SETI к утру не сработал и система по-полной искала инопланетян, когда коллектив собрался на утреннюю летучку.

К счастью для героя, команда решила не выносить это дело за пределы компании и списать «вирус» как аномалию. Ближайшим вечером парень изучил вопрос и выяснил, что сутки назад проводились технические работы на сети, из-за чего его скрипт не сработал и выдал его с головой. Сисадмин решил, что с него довольно науки и отключил банк от SETI@home. Он рассказал свою историю на условиях анонимности. 

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Источник:
The Register
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Комментарии

kardigan
+2959
kardigan
Как ему повезло! Он осуществил идею всей своей жизни. До этого никому ничего подобного не удовалось. Удачи тебе мужик! Передовай привет всем друзьям по разуму! ( истина где-то рядом.
32 минуты назад
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Sergey Apple Service Israel .
+58
Sergey Apple Service Israel .
Это в начале 2000ых было, я тож все компы на работе подключил 🙂 но ни чего не произошло, инопланетян не нашли. В последствии софт удалил.
31 минуту назад
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