«Ситилинк» разгонит продавцов и закроет магазины, но продолжит работать



Фото freepik



Холдинг Merlion проводит масштабную реорганизацию сети «Ситилинк» — переориентирует её с офлайн-ритейла на онлайн-продажи. Как сообщил РБК генеральный директор Merlion Олег Фоменко, традиционная модель работы через магазины больше не работает, и компания будет активно использовать общую инфраструктуру холдинга — склады, дарксторы и логистические ресурсы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам Фоменко, «Ситилинк» долгое время функционировал как автономная единица с отдельным менеджментом, товарными запасами и стратегией, однако в последние годы такая модель стала тяжеловесной и убыточной. В рамках реорганизации было упразднено отдельное руководство «Ситилинка», теперь всей деятельностью управляет глава Merlion, а управление складами и логистикой сосредоточено в едином департаменте.В рамках новой стратегии часть магазинов «Ситилинка» будет преобразована в дарксторы — крупные хабы площадью около 1500 м² для сборки и выдачи заказов. До конца 2025 года планируется открыть 27 таких точек. Одновременно компания сокращает количество традиционных магазинов — с 1000 точек в 2022 году до чуть более 100 полноформатных магазинов и 300 пунктов выдачи, при этом число ПВЗ в дальнейшем планируется увеличить до 500.Ключевой причиной преобразований стало изменение потребительского поведения. «Традиционная модель — пришёл в магазин, посмотрел, получил консультацию продавца, пошёл домой, подумал, пришёл обратно и купил — больше не работает», — констатировал Фоменко. По его словам, теперь покупатели принимают решения «сидя на кресле, через смартфон, компьютер». Этот тренд привел к пересмотру роли магазинов и персонала. Необходимость в консультантах и специалистах по оформлению кредитов отпала, поскольку все эти функции перешли на сайт. Функция продавцов-универсалов, которые консультировали и выдавали товар, практически отмерла.