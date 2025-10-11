Ситуация с Renault в России решена окончательно

Фото: UnsplashСогласно источнику, перечень состоит из зарубежных компаний, которые участвуют в области военно-технического сотрудничества — против них Россия предпринимает специальные экономические меры. Теперь Renault SAS числится там под номером 75.
Российское правительство включило французский автохолдинг в санкционный список. Об этом пишет РБК.
Напомним, что Renault вышла из доли «АвтоВАЗа» и покинула Россию в начале 2022 года. За компанией оставалось право обратного выкупа своих акций в течение шести лет, но получить обратно свой завод она уже не сможет. Чуть ранее глава «АвтоВАЗа» публично заявлял, что не ждет возобновления сотрудничества с «Рено», а с учетом новых обстоятельств надежда на возвращение автобренда, похоже, стремится к нулю.
Ранее внутри новой Lada Iskra нашли много деталей и компонентов от Renault.