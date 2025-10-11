Ситуация с Renault в России решена окончательно

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Российское правительство включило французский автохолдинг в санкционный список. Об этом пишет РБК.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, перечень состоит из зарубежных компаний, которые участвуют в области военно-технического сотрудничества — против них Россия предпринимает специальные экономические меры. Теперь Renault SAS числится там под номером 75.

Напомним, что Renault вышла из доли «АвтоВАЗа» и покинула Россию в начале 2022 года. За компанией оставалось право обратного выкупа своих акций в течение шести лет, но получить обратно свой завод она уже не сможет. Чуть ранее глава «АвтоВАЗа» публично заявлял, что не ждет возобновления сотрудничества с «Рено», а с учетом новых обстоятельств надежда на возвращение автобренда, похоже, стремится к нулю.

Ранее внутри новой Lada Iskra нашли много деталей и компонентов от Renault. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
Lada Iskra — действительно российский автомобиль? Не спешите с выводами
Любителей BMW обделили — они не смогут полноценно использовать iPhone в автомобилях
Госдума хочет признать логотип Renault фашистским. Машины запретят?

Рекомендации

Рекомендации

От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии