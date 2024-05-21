Скарлетт Йохансон «забрала» голос у ChatGPT

Создатели чат-бота отрицают, что использовали речь актрисы при создании Sky — одного из голосовых вариантов чат-бота. Тем не менее после обращения адвокатов со стороны Йохансон, голос из списка убрали.
После презентации OpenAI, где была представлена новая версия ChatGPT, пользователи отметили, что один из голосов чат-бота буквально копирует тембр и стиль речи Скарлетт Йохансон. Многие уловили в этом отсылку к научно-фантастической драме «Она», где актриса озучила голосового помощника.
Глава OpenAI Сэм Альтман неоднократно признавался, что фильм является одним из его любимых произведений, а оставленный после презентации короткий твит «Her» (Она) только подтверждает его желание подарить чат-боту голос актрисы. Однако еще в сентябре прошлого года представители Йохансон отказали ему в таком праве.
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Несмотря на это, ChatGPT все же заговорил уникальным голосом. Сама Йохансон сообщает, что была «шокирована» насколько точно Sky передавала ее манеру общения. По заявлениям компании, для озвучки чат-бота наняли стороннюю актрису, но предоставлять ее данные отказались.
«Мы считаем, что голоса ИИ не должны намеренно имитировать характерный голос знаменитости — голос Sky не является имитацией Скарлетт Йоханссон, а принадлежит другой профессиональной актрисе, использующей свой собственный естественный голос», — заявляет представитель OpenAI.
Сейчас голос Sky удалили. Подробности разработки предстоит выяснять адвокатам Скарлетт Йохансон.