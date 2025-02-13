Скарлетт Йоханссон требует запретить дипфейки после скандального видео

В сгенерированном ролике звезды кино и телевидения выступают против недавних высказываний Канье Уэста.
Поскольку первой на экране появляется Скарлетт Йоханссон, ее образ запомнился прежде всего. Также в ролике мелькают Джейк Джилленхол, Марк Цукерберг, Дрейк, Дэвид Швиммер, Саша Барон Коен, Стивен Спилберг и другие.
Сама Йоханссон узнала о видео со слов друзей и родственников. Хоть актриса и выступает против антисемитизма, она в равной степени осудила сгенерированное творчество автора:
«Я еврейская женщина, которая не терпит антисемитизма или разжигания ненависти любого рода. Но я также твердо верю, что язык ненависти, помноженный на ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, который берет на себя ответственность за это. Мы должны привлечь внимание к неправомерному использованию ИИ, независимо от того, о чем идет речь, иначе мы рискуем потерять контроль над реальностью», — высказалась актриса.
Впрочем, звезде не в первой сражаться с создателями искусственного интеллекта. Ранее Йоханссон узнала свой голос в разговоре с ChatGPT, который по словам Сэма Альтмана был создан другой актрисой.