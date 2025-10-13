Складной iPhone будет дешевле, чем все думали







Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о первом складном смартфоне Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о первом складном смартфоне Apple — производство предполагаемого iPhone Fold или Ultra обойдётся дешевле, чем предполагалось ранее, что может положительно отразиться на финальной цене устройства. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В новой заметке Куо заявил, что средняя цена шарнира, разработанного для складного iPhone, к моменту начала массового производства составит около $70-80, что значительно ниже рыночных ожиданий в $100-120+. Аналитик объяснил снижение стоимости не более дешевыми материалами, а «оптимизацией конструкции сборки» и влиянием Foxconn на масштабирование производства.Ожидаемое снижение цен на шарниры может существенно помочь Apple. Производство складных смартфонов, как известно, обходится дорого, а сложная конструкция шарниров создаёт как механические, так и финансовые трудности. Снижение средней цены на шарниры на $20-40 может повысить прибыль Apple или снизить стоимость iPhone Ultra, чтобы конкурировать с Samsung и Huawei.Сообщается, что Apple рассматривает варианты конструкции как из нержавеющей стали до более лёгких алюминия и титана. Приведёт ли снижение цены на шарниры к снижению розничной цены или просто увеличит маржу Apple, пока неясно.Ожидается, что первый складной iPhone выйдет осенью 2026 года, одновременно с iPhone Air 2, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.