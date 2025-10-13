Складной iPhone будет дешевле, чем все думали

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о первом складном смартфоне Apple — производство предполагаемого iPhone Fold или Ultra обойдётся дешевле, чем предполагалось ранее, что может положительно отразиться на финальной цене устройства.
Ожидаемое снижение цен на шарниры может существенно помочь Apple. Производство складных смартфонов, как известно, обходится дорого, а сложная конструкция шарниров создаёт как механические, так и финансовые трудности. Снижение средней цены на шарниры на $20-40 может повысить прибыль Apple или снизить стоимость iPhone Ultra, чтобы конкурировать с Samsung и Huawei.
Сообщается, что Apple рассматривает варианты конструкции как из нержавеющей стали до более лёгких алюминия и титана. Приведёт ли снижение цены на шарниры к снижению розничной цены или просто увеличит маржу Apple, пока неясно.
Ожидается, что первый складной iPhone выйдет осенью 2026 года, одновременно с iPhone Air 2, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.