Складной iPhone повторит историю легендарного iPhone X и разорит фанатов

Самый ожидаемый айфон десятилетия окажется либо очень дорогим, либо вовсе недоступным для подавляющего большинства фанатов. Об этом пишет WCCF Tech со ссылкой на Минг-Чи Куо.Согласно инсайдам, новый складной iPhone Ultra (или Fold) повторит историю дефицитного iPhone X. Apple представит новинку в сентябре 2026 года вместе с iPhone 18 Pro, но в продажу она поступит позже. Из-за сложностей производства до конца октября выпустят не более миллиона штук, что создаст огромный ажиотаж.Ограниченные поставки растянут ожидания заказов на 4–6 недель, чем воспользуются перекупщики. При внушительной официальной цене в $2300–2500 они будут перепродавать «фолды» с наценкой от 50% до 100%, зарабатывая до $2500 на одном гаджете. Однако в течение года устройство сильно потеряет в цене.Что касается спецификаций, то складной флагман получит чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, батарею до 5800 мАч, двойную камеру на 48 Мп, селфи-камеру на 24 Мп и eSIM без слота под «пластик». Основной гибкий экран 4:3 дополнят внешним OLED-дисплеем Samsung M16, который стал тоньше и энергоэффективнее благодаря отказу от классического поляризатора.Чтобы уменьшить складку на дисплее до незаметных 0,15 мм, инженеры используют ультратонкое стекло и сложный шарнир из жидкого металла, напечатанный на 3D-принтере, который одновременно будет выполнять роль радиатора. Face ID в нем не будет ради сохранения тонкого корпуса — сканер Touch ID встроят в боковую грань.