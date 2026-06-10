Складной iPhone Ultra официально подтверждён в macOS 27 Golden Gate

Функция iPhone Mirroring в macOS 27 Golden Gate получила одно из самых заметных обновлений за всё время существования. Теперь пользователи могут менять не только размер окна, но и его соотношение сторон. Ранее зеркалирование было жёстко привязано к нативным пропорциям устройства, из-за чего окно оставалось фиксированным даже при изменении масштаба.Теперь система предлагает несколько заранее заданных форматов отображения, которые автоматически адаптируют интерфейс iPhone под выбранное соотношение. В зависимости от режима некоторые приложения могут отображаться в более «широком» варианте интерфейса, а в отдельных случаях использовать макет, похожий на iPad-версию, если он доступен в системе. При этом поддержка ограничена приложениями, оптимизированными под iOS 27. Похоже, Apple вовсю готовит нас к сентябрьскому анонсу складного iPhone Ultra, в котором будет два экрана с разным соотношением сторон.Помимо гибкого масштабирования, Apple добавила в iPhone Mirroring «Центр управления», который теперь доступен прямо с Mac. Он дополняет уже существующие элементы — домашний экран, Spotlight и переключатель приложений.Обновление также сопровождается изменениями в SDK и инструментами для разработчиков, которые подталкивают к созданию интерфейсов с динамической адаптацией под разные экраны и намекают на будущие устройства с несколькими дисплеями и складными форм-факторами.Для работы этих функций нужно обновить iPhone до iOS 27 и Mac до macOS 27.