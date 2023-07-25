Skoda Octavia вернулась в Россию — ценник уже озвучен

Олег

Skoda
Фото: autohome.com.cn


В РФ начали продавать популярный лифтбек Skoda Octavia. Об этом пишет RG.ru.

Согласно источнику, до наших «прилавков» любимый россиянами автомобиль доехал в конфигурации Pro. Импортер не раскрывает страну ввоза; Skoda Octavia Pro собирается на китайском заводе SAIC-Volkswagen.

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В продаже оказалась модель с 1,4-литровым турбированным TSI-мотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым «автоматом» DSG. В числе опций значатся мультимедийная система с дисплеем 12 дюймов, трехспицевый руль, бампера в стиле Octavia RS. Остальные опции комфорта аналогичны обычной «Октавии».

Skoda

Octavia Pro немного больше обычной версии: колесная база составляет 2730 мм (больше на 44 мм), а длина кузова — 4753 (больше на 64 мм).

Импортер просит за автомобиль без пробега 3 090 000 рублей. 

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Источник:
RG.ru
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