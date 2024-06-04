Skoda Rapid вернулся в Россию и продается за удивительно разумные деньги

Олег

Фото: Skoda


Автодилеры начали поставлять в Россию суперпопулярный седан от Skoda. Ценник, конечно, далек от прежнего, но всё же адекватен нынешним реалиям.

Согласно «Автоновостям дня», в РФ начали поставляться Skoda Rapid из Китая. До 2022 года машина собиралась на российских заводах в кузове лифтбек, а китайский концерн продает седаны. За свежий Rapid 2023 года без пробега просят от 1 950 000 рублей, тогда как еще в марте машина продавалась минимум за 2 450 000 рублей.

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За прайс ниже 2 млн покупатель получит литые диски, светодиодную оптику, люк, климат-контроль, электростеклоподъемники, медиасистема с Apple CarPlay, кожаный салон, кнопку «старт-стоп» и так далее. В других салонах можно найти варианты с ABS, парктрониками, круиз-контролем и камерой заднего вида на 100-150 тысяч рублей дороже. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

+45
Accelerator
И Лада Веста за 2.2)
В общем походу опять утиль ещё на лям поднимут.
2 часа назад в 13:08
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tellurian
+1402
tellurian
Кому нужно надо брать!
час назад в 13:41
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