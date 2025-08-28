Сколько будут стоить новые iPhone 17 в России







До главного сентябрьского мероприятия Apple осталось всего 10 дней, а в сети продолжают появляться инсайды относительно новых гаджетов компании. Но больше всего многих пользователей волнует вопрос: на сколько подорожают iPhone? До главного сентябрьского мероприятия Apple осталось всего 10 дней, а в сети продолжают появляться инсайды относительно новых гаджетов компании. Но больше всего многих пользователей волнует вопрос: на сколько подорожают iPhone? Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone 17 — $799 (без повышения);

iPhone 17 Air — $949 (повышение на $50);

iPhone 17 Pro — $1049 (повышение на $50);

iPhone 17 Pro Max — $1249 (повышение на $50).

iPhone 17 — 90+ тысяч рублей;

iPhone 17 Air — 110+ тысяч рублей;

iPhone 17 Pro — 130+ тысяч рублей;

iPhone 17 Pro Max — 160+ тысяч рублей.

Если верить инсайдам, в этом году Apple представит iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, большинство из которых могут подорожать. Несмотря на рост цен практически на всю технику, одежду и продукты питания в последние годы, Apple демонстрирует поразительную последовательность в ценообразовании iPhone. С 2017 компания продавала базовые «прошки» (iPhone X для своего времени считается именно таким) по стартовой цене в $999. Однако теперь она вынуждена слегка повысить прайс.Вот разбивка текущих ожидаемых стартовых цен:В России, вероятно, на старте они будут нереально дорогими, но к концу ноября цены стабилизируются примерно до таких значений (с учётом пошлин и заработка магазина при курсе $1=80 рублей):Конечно же, цены так же будут зависеть от спроса и определённой расцветки каждой модели.При этом самым выгодным относительно прошлогодней линейки тут выступает базовый iPhone 17, который получит увеличенный экран с развёрткой 120 Гц. Следующая модель, iPhone 17 Air, заменит iPhone Plus, но из-за другого позиционирования будет дороже, а iPhone 17 Pro предложит вдвое больше памяти — от 256 ГБ. Поэтому повышение цен может быть частично обусловленно увеличением памяти.Почему аналитики уверены, что цены вырастут именно в этом году? Похоже, главная причина — пошлины Трампа. Тим Кук лично обсуждал этот вопрос с 47-м президентом США, но договориться не получилось.Тем не менее есть и такой сценарий, что Apple возложит все убытки на себя, лишь бы сохранить цены на iPhone на прежнем уровне ещё на год, а зарабатывать компания будет на сервисах и подписках. Нечто подобное практикуется среди производителей консолей. Как оно будет на самом деле, мы узнаем уже 9 сентября.