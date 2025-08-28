Сколько будут стоить новые iPhone 17 в России

Фархад

iPhone 17

До главного сентябрьского мероприятия Apple осталось всего 10 дней, а в сети продолжают появляться инсайды относительно новых гаджетов компании. Но больше всего многих пользователей волнует вопрос: на сколько подорожают iPhone?

Если верить инсайдам, в этом году Apple представит iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, большинство из которых могут подорожать. Несмотря на рост цен практически на всю технику, одежду и продукты питания в последние годы, Apple демонстрирует поразительную последовательность в ценообразовании iPhone. С 2017 компания продавала базовые «прошки» (iPhone X для своего времени считается именно таким) по стартовой цене в $999. Однако теперь она вынуждена слегка повысить прайс.

Вот разбивка текущих ожидаемых стартовых цен:
  • iPhone 17 — $799 (без повышения);
  • iPhone 17 Air — $949 (повышение на $50);
  • iPhone 17 Pro — $1049 (повышение на $50);
  • iPhone 17 Pro Max — $1249 (повышение на $50).


В России, вероятно, на старте они будут нереально дорогими, но к концу ноября цены стабилизируются примерно до таких значений (с учётом пошлин и заработка магазина при курсе $1=80 рублей):
  • iPhone 17 — 90+ тысяч рублей;
  • iPhone 17 Air — 110+ тысяч рублей;
  • iPhone 17 Pro — 130+ тысяч рублей;
  • iPhone 17 Pro Max — 160+ тысяч рублей.

Конечно же, цены так же будут зависеть от спроса и определённой расцветки каждой модели.

При этом самым выгодным относительно прошлогодней линейки тут выступает базовый iPhone 17, который получит увеличенный экран с развёрткой 120 Гц. Следующая модель, iPhone 17 Air, заменит iPhone Plus, но из-за другого позиционирования будет дороже, а iPhone 17 Pro предложит вдвое больше памяти — от 256 ГБ. Поэтому повышение цен может быть частично обусловленно увеличением памяти.

Почему аналитики уверены, что цены вырастут именно в этом году? Похоже, главная причина — пошлины Трампа. Тим Кук лично обсуждал этот вопрос с 47-м президентом США, но договориться не получилось.

Тем не менее есть и такой сценарий, что Apple возложит все убытки на себя, лишь бы сохранить цены на iPhone на прежнем уровне ещё на год, а зарабатывать компания будет на сервисах и подписках. Нечто подобное практикуется среди производителей консолей. Как оно будет на самом деле, мы узнаем уже 9 сентября.
6
Комментарии

+6
Slepoy2.0
Скорее, от 160 000 iPhone 17 про Макс. Это видимо про минимальную его конфигурацию Я имею в виду память
28 августа 2025 в 19:44
#
Фархад Усманов
+141
Фархад Усманов Slepoy2.0
да, выше так и написано — стартовые цены, подразумевается минимальная конфигурация на 256 ГБ для Про и Про Макс (если Эппл каким-то чудом не увеличит до 512 ГБ)
28 августа 2025 в 20:20
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst
Курс более менее, а цены как всегда жуть. Ничё нового.
28 августа 2025 в 23:15
#
+6
Slepoy2.0
Я считаю что семнадцатый iPhone про Макс будет стоить приблизительно 225000 на 1 ТБ.
29 августа 2025 в 00:37
#
tellurian
+2617
tellurian Slepoy2.0
В первое время. Потом цены снизятся.
Сейчас 16ПМ 1Тб стоит 115-125 тысяч рублей.
29 августа 2025 в 06:41
#
+1067
iron-i
Бля, они реально будут иметь такой блок камер?...
Вчера в 20:23
#