Сколько будут стоить новые iPhone 17 в России

До главного сентябрьского мероприятия Apple осталось всего 10 дней, а в сети продолжают появляться инсайды относительно новых гаджетов компании. Но больше всего многих пользователей волнует вопрос: на сколько подорожают iPhone?
Вот разбивка текущих ожидаемых стартовых цен:
- iPhone 17 — $799 (без повышения);
- iPhone 17 Air — $949 (повышение на $50);
- iPhone 17 Pro — $1049 (повышение на $50);
- iPhone 17 Pro Max — $1249 (повышение на $50).
В России, вероятно, на старте они будут нереально дорогими, но к концу ноября цены стабилизируются примерно до таких значений (с учётом пошлин и заработка магазина при курсе $1=80 рублей):
- iPhone 17 — 90+ тысяч рублей;
- iPhone 17 Air — 110+ тысяч рублей;
- iPhone 17 Pro — 130+ тысяч рублей;
- iPhone 17 Pro Max — 160+ тысяч рублей.
Конечно же, цены так же будут зависеть от спроса и определённой расцветки каждой модели.
При этом самым выгодным относительно прошлогодней линейки тут выступает базовый iPhone 17, который получит увеличенный экран с развёрткой 120 Гц. Следующая модель, iPhone 17 Air, заменит iPhone Plus, но из-за другого позиционирования будет дороже, а iPhone 17 Pro предложит вдвое больше памяти — от 256 ГБ. Поэтому повышение цен может быть частично обусловленно увеличением памяти.
Почему аналитики уверены, что цены вырастут именно в этом году? Похоже, главная причина — пошлины Трампа. Тим Кук лично обсуждал этот вопрос с 47-м президентом США, но договориться не получилось.
Тем не менее есть и такой сценарий, что Apple возложит все убытки на себя, лишь бы сохранить цены на iPhone на прежнем уровне ещё на год, а зарабатывать компания будет на сервисах и подписках. Нечто подобное практикуется среди производителей консолей. Как оно будет на самом деле, мы узнаем уже 9 сентября.