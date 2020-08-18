Студия id Software в официальном твиттере игры DOOM поделилась подробной статистикой коллективных достижений геймеров в DOOM Eternal. С момента выхода игры игроки истребили 12,1 миллиарда демонов.
Помимо этого разработчики привели разбивку по разновидностям убитых демонов. Также стало известно, что в DOOM Eternal было пролито около 568 триллионов литров демонической крови. Самое популярное средство уничтожения — двухствольный дробовик. Помимо этого id Software и Bethesda подсчитали, что с момента выхода главный герой игры — Палач Рока погибал 192 миллиона раз.
Напомним, DOOM Eternal вышла 20 марта на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Позднее игру обещали портировать на Nintendo Switch, а осенью ожидается выход первого сюжетного дополнения. Прямо сейчас Bethesda в честь конференции QuakeCon раздаёт бесплатно культовую Quake III Arena. Чтобы её получить нужно просто установить лаунчер Bethesda.net и авторизоваться.
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