Пресс-служба МВД раскрыла данные о ДТП с участием электросамокатов. Об этом рассказал новостной ресурс ТАСС — именно он делал запрос в государственные органы.
Согласно официальным данным, с начала 2021 года — то есть, примерно за полгода — зафиксировано 180 случаев ДТП с участием электрических самокатов. В этих происшествиях погибли 5 человек и еще 188 получили ранения и травмы разной степени тяжести.
В МВД отметили, что статус электросамокатов до сих пор не определен законодательно, поэтому зачастую даже работникам ДПС сложно разбираться с такими происшествиями.
Электросамокат не может быть приравнен к пешеходам, как обычные самокаты, из-за своей высокой скорости. Но и транспортным средством он пока тоже законодательно не является, а потому не имеет права передвигаться по дорогам общего пользования. В результате владельцы и арендаторы электросамокатов ездят по тротуарам на высокой скорости, маневрируют между пешеходами и могут представлять угрозу.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, с какого возраста можно дарить детям электросамокаты. По его словам, помимо возрастного фактора, родители не должны пренебрегать средствами защиты, такими как шлемы и наколенники.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: