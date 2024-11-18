Сколько проработает фонарик в iPhone, если его вообще не отключать







Наверняка каждый из вас хотя бы раз задумывался о том, может ли фонарик в iPhone перегореть? Автор YouTube-канала Newtonlabs Александр Васильев решил это выяснить. Результатом он поделился в коротком ролике. Наверняка каждый из вас хотя бы раз задумывался о том, может ли фонарик в iPhone перегореть? Автор YouTube-канала Newtonlabs Александр Васильев решил это выяснить. Результатом он поделился в коротком ролике. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В видео Васильев провёл эксперимент, оставив фонарик в iPhone 14 Pro Max включённым на несколько дней. Автор наблюдал за его состоянием на разных промежутках времени, чтобы выявить, насколько это плохо для смартфона в целом. Кстати, сам телефон периодически подзаряжали, чтобы он не отключился, но светодиод горел всё время. Спустя 7 дней никаких изменений в Newtonlabs не зафиксировали. На протяжении всего теста его температура была 43-44 °C, что является абсолютно нормальным значением.Итог эксперимента подтверждает надежность фонарика в iPhone и отсутствие перегрева при длительном использовании. Поэтому, если вы забыли выключить фонарик, и он проработал всю ночь, не спешите паниковать — ничего страшного не произойдёт.