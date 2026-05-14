Сколько, сколько? «Яндекс Плюс» снова подорожает

Артем


Причины подорожания объяснили развитием рекомендаций искусственного интеллекта и добавлением новых фильмов и музыки.

Пользователи подписки «Яндекс Плюс» начали получать уведомления о повышении её стоимости с 16 июня 2026 года. Если ранее годовой сервис обходился в 3 990 рублей, то теперь его цена составит 4 490 рублей. Стоимость ежемесячной подписки остаётся прежней — 449 рублей.



Причиной повышения цен «Яндекс» называет то, что сервис становится лучше, в частности за счёт более точных рекомендаций искусственного интеллекта и добавления нового контента.



Среди преимуществ отмечается выгода — годовой «Плюс» всё ещё выгоднее ежемесячной подписки примерно на 16%. У клиентов с действующей активной подпиской ничего не изменится: новая цена вступит в силу с начала следующего периода.

Согласно информации на сайте, предыдущее повышение стоимости произошло 7 апреля 2026 года.



Ранее «Яндекс» сделал платным доступ к облачному хранилищу для пользователей ПК.
Комментарии (4)

Monder
Живём до полного прекращения выдачи промокодов за рубль
час назад в 09:06
rolaks
Ну думаю на этом я с подпиской Яндекса прощаюсь. Алиса тупа (что они там улучшили-не понятно), CarPlay-ем больше не пользуюсь (перешел на Carlinkit), а фильмы и сериалы мне и так предоставляет домашний провайдер.
Зажрались вы, Господа из Яндекса!
час назад в 09:09
fly666666
fly666666
А когда я писал, что они без предупреждения сняли 2990₽ в продление подписки за 1990, меня тут тапками закидали😃Ну что теперь скажете, господа олигархи🤦‍♂️
58 минут назад
jhon74
Зажрались, большинство держит ее из за карплей. Скоро и с навигатора народ свалит 2 Гис все лучше и лучше
4 минуты назад
