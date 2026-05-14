Сколько, сколько? «Яндекс Плюс» снова подорожает

Пользователи подписки «Яндекс Плюс» начали получать уведомления о повышении её стоимости с 16 июня 2026 года. Если ранее годовой сервис обходился в 3 990 рублей, то теперь его цена составит 4 490 рублей. Стоимость ежемесячной подписки остаётся прежней — 449 рублей.
Причиной повышения цен «Яндекс» называет то, что сервис становится лучше, в частности за счёт более точных рекомендаций искусственного интеллекта и добавления нового контента.
Среди преимуществ отмечается выгода — годовой «Плюс» всё ещё выгоднее ежемесячной подписки примерно на 16%. У клиентов с действующей активной подпиской ничего не изменится: новая цена вступит в силу с начала следующего периода.
Согласно информации на сайте, предыдущее повышение стоимости произошло 7 апреля 2026 года.
Ранее «Яндекс» сделал платным доступ к облачному хранилищу для пользователей ПК.