Сколько стоит минута дипфейк-видео в даркнете и кто его покупает?

Сколько стоит?

Кому это нужно?

Создание фейковых роликов одна из самых популярных отраслей на темной стороне интернета. Услугой пользуются мошенники для шантажа, финансовых и даже политических махинаций. Ролики стоят непомерно дорого, но быстро окупают затраты.За нелегальным рынком проследили специалисты «Лаборатории Касперского». Пока нейросети и искусственный интеллект далеки от создания идеальной картинки, подменой лиц занимаются программисты даркнета. Из-за сложного процесса создания, ролики продают поминутно. Причём конечная стоимость фейка зависит не только от качества, но и от назначения и личности, которую нужно подделать. 60 секунд стоят от 300 долларов до 20 000 (~от 123 тыс. до 1,5 млн рублей).Основная аудитория — мошенники. Создавая ролики с лицами знаменитостей, легко втереться в доверие зрителю. Псевдо-звезда может рекламировать мошеннические схемы и обещать простой и высокий заработок, вкладывая немалые средства.Также имеет спрос создание видео порнографического характера. Такие ролики используют для интернет-травли и шантажа. От жертвы такой схемы часто требуют выкуп. В противном случае злоумышленники угрожают распространением пикантных материалов.Дипфейки могут использоваться как один из способов цифровой войны. На видео могут быть политические деятели, продвигающие ложные факты, что может стать претендентом для дальнейших конфликтов между странами.Во всех трех случаях поверить в обман очень просто. При должном мастерстве создателей и дорогостоящем оборудовании, отличить реального человека от подделки практически невозможно. В качестве примера можно рассмотреть ролик с Томом Крузом. Подделка сделана на высоком уровне. Актера выдаёт разве что аномальная молодость. Впрочем, создатели видео не преследовали корыстных целей и лишь показали, как легко обмануть зрителя при помощи современных технологий.