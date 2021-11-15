Smart TV Remote (около 1 000 загрузок)

Hallowen Colored (около 1 000 загрузок)

Now QRcode Scan (около 10 000 загрузок)

EmojiOne Keyboard (около 50 000 загрузок)

Battery Charging Animations Battery Wallpaper (около 1000 загрузок)

Dazzling Keyboard (около 10 загрузок)

Volume Booster Louder Sound Equalizer (около 100 загрузок)

Super Hero-Effect (около 5 000 загрузок)

Classic Emoji Keyboard (около 5 000 загрузок).

В нескольких популярных Android-приложениях, размещенных в Google Play, был обнаружен опасный троян. Об этом сообщает Express.co со ссылкой на «Лабораторию Касперского».Согласно источнику, вредоносное ПО под названием Joker было обнаружено в ряде приложений из Google Play. Этот троян создан таким образом, что его очень трудно обнаружить системами безопасности Google — именно поэтому приложения, зараженные им, снова и снова попадают в Play Market. На этот раз опасный софт обнаружила сотрудница «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова, о чем сообщила в своем Twitter-аккаунте.Впервые Joker был обнаружен в 2019 году, и с того времени существенно «прокачался». Теперь его намного сложнее обнаружить, и троян может месяцами находиться в устройстве пользователя, опустошая его «кредитки».Что же он делает? Основная функция Joker — оформлять платные подписки от лица владельца зараженного Android-устройства, и маскировать этот процесс. В результате, к моменту обнаружения проблемы с карты или счета пользователя «уплывает» кругленькая сумма. Очевидно: чем позже владелец заметит неладное, тем большей суммы он лишится.Вот список софта, который эксперты по кибербезопасности рекомендуют удалить с устройства как можно скорее:На момент публикации первые два приложения всё еще размещены в Google Play. Остальной софт удален из магазина Google, но может оставаться на устройствах пользователей — проверьте свои списки приложений.