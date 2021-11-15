В нескольких популярных Android-приложениях, размещенных в Google Play, был обнаружен опасный троян. Об этом сообщает Express.co со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Согласно источнику, вредоносное ПО под названием Joker было обнаружено в ряде приложений из Google Play. Этот троян создан таким образом, что его очень трудно обнаружить системами безопасности Google — именно поэтому приложения, зараженные им, снова и снова попадают в Play Market. На этот раз опасный софт обнаружила сотрудница «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова, о чем сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Впервые Joker был обнаружен в 2019 году, и с того времени существенно «прокачался». Теперь его намного сложнее обнаружить, и троян может месяцами находиться в устройстве пользователя, опустошая его «кредитки».
Что же он делает? Основная функция Joker — оформлять платные подписки от лица владельца зараженного Android-устройства, и маскировать этот процесс. В результате, к моменту обнаружения проблемы с карты или счета пользователя «уплывает» кругленькая сумма. Очевидно: чем позже владелец заметит неладное, тем большей суммы он лишится.
Вот список софта, который эксперты по кибербезопасности рекомендуют удалить с устройства как можно скорее:
- Smart TV Remote (около 1 000 загрузок)
- Hallowen Colored (около 1 000 загрузок)
- Now QRcode Scan (около 10 000 загрузок)
- EmojiOne Keyboard (около 50 000 загрузок)
- Battery Charging Animations Battery Wallpaper (около 1000 загрузок)
- Dazzling Keyboard (около 10 загрузок)
- Volume Booster Louder Sound Equalizer (около 100 загрузок)
- Super Hero-Effect (около 5 000 загрузок)
- Classic Emoji Keyboard (около 5 000 загрузок).
Ранее я рассказал о том, как меня «развели» на «Авито» — я пытался купить оригинальные Apple AirPods и столкнулся с хитрейшей схемой обмана доверчивых покупателей.
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А по теме, хватит уже пугать страшными троянами на андроиде. Если всякое авно с файлопомоек не ставить, то ничего и не будет.
У меня пожилая мать с андроидом активно пользуется кучей приложений, которые сама скачивает из Гугломаркета. При этом она не видит разницу между сайтами в браузере и их приложениями. Короче «хомячок». И то никогда не ловила никаких троянов.
Я к тому, что «дело было не в машине. идиот сидел в кабине».