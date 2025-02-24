Скоро iPhone смогут работать намного дольше. Всё благодаря новому модему







Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple планирует интегрировать будущие модемы в основной чипсет своих устройств. Это означает, что в будущем модемы C-серии будут встроены в чипсеты A-серии и M-серии. Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple планирует интегрировать будущие модемы в основной чипсет своих устройств. Это означает, что в будущем модемы C-серии будут встроены в чипсеты A-серии и M-серии. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Напомним, на прошлой неделе Apple представила свой первый модем С1, который используется в iPhone 16e. Это часть более масштабного плана по окончательному вытеснению модемов Qualcomm из iPhone.По словам Гурмана, в следующем году мы увидим модем C2 в «более дорогих моделях iPhone», а последующий C3 окончательно вытеснит модемы Qualcomm. Инсайдер отмечает, что Apple сможет интегрировать свои модемы в основной чипсет не раньше 2028 года. Однако это позволит существенно сократить стоимость производства гаджетов и повысить их энергоэффективность. Уже сейчас Apple заявляет, что iPhone 16e может выдать до 26 часов воспроизведения видео, что на 4 часа больше базового iPhone 16. А встроенный в чипсет модем сможет ещё больше продлить время работы без подзарядки.Интересно, что параллельно с этим в сети всё чаще появляются инсайды относительно планов Apple по выпуску MacBook с eSIM. Судя по всему, компания действительно готовится к этому.