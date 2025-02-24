Скоро iPhone смогут работать намного дольше. Всё благодаря новому модему

Фархад

C1

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple планирует интегрировать будущие модемы в основной чипсет своих устройств. Это означает, что в будущем модемы C-серии будут встроены в чипсеты A-серии и M-серии.

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Напомним, на прошлой неделе Apple представила свой первый модем С1, который используется в iPhone 16e. Это часть более масштабного плана по окончательному вытеснению модемов Qualcomm из iPhone.

По словам Гурмана, в следующем году мы увидим модем C2 в «более дорогих моделях iPhone», а последующий C3 окончательно вытеснит модемы Qualcomm. Инсайдер отмечает, что Apple сможет интегрировать свои модемы в основной чипсет не раньше 2028 года. Однако это позволит существенно сократить стоимость производства гаджетов и повысить их энергоэффективность. Уже сейчас Apple заявляет, что iPhone 16e может выдать до 26 часов воспроизведения видео, что на 4 часа больше базового iPhone 16. А встроенный в чипсет модем сможет ещё больше продлить время работы без подзарядки.

Интересно, что параллельно с этим в сети всё чаще появляются инсайды относительно планов Apple по выпуску MacBook с eSIM. Судя по всему, компания действительно готовится к этому.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Anatoly076
+313
Anatoly076
Главное чтобы стабильность работы модемов не снижалась в пользу автономности. А то +4 часа работы и -8 часов интернета 🤣🤣🤣. Вот так молодцы, вот так в один момент — бац и передовые модемы. Вот бы и у нас так же 👍🏻
Вчера в 22:11
#
+1335
Grealex
Ждем обзоров на 16е с новым модемом, и узнаем что там с автономностью. А то этот еще не обкатали, а уже про следующие поколения разговор. Хотя если по аналогии с М1, то все будет хорошо.
Вчера в 22:20
#
Anatoly076
+313
Anatoly076 Grealex
Вот интересно а реальные тесты кто-нибудь проводил М1 , 2, 3 и 4 pro, max и т.д. с i7 ,9 в топовых модификациях. Или в маркетинге главное «ПЕРВОЕ» протолкнуть, а далее сами над собой будем расти ? (М2 лучше М1, М3 чем 2 и т.д.) 🤣🤣🤣
Вчера в 22:26
#

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