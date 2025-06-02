Скоро «Команды» для iPhone и Mac можно будет создавать голосом через ИИ







По данным Bloomberg, компания По данным Bloomberg, компания Apple работает над обновленной версией приложения «Команды» с интеграцией нейросетевых функций Apple Intelligence. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Сейчас приложение для автоматизации уже предлагает кучу полезных функций — от отправки сообщений по расписанию до управления несколькими устройствами умного дома одновременно. Приложение появилось в результате приобретения Apple Workflow в 2017 году.По словам Марка Гурмана, новая версия «Команд» позволит создавать действия с использованием моделей Apple Intelligence. На практике это может быть реализовано так: пользователи смогут создавать команды с помощью голосовых команд, объясняя нейросети, что именно нужно сделать. Так процесс создания команд станет проще для обычных пользователей.К слову, нечто похожее есть у Microsoft — Copilot+ для Windows. Ожидается, что анонс нового приложения «Команды» состоится в 2026 году.