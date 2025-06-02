Скоро «Команды» для iPhone и Mac можно будет создавать голосом через ИИ

Фархад

Siri

По данным Bloomberg, компания Apple работает над обновленной версией приложения «Команды» с интеграцией нейросетевых функций Apple Intelligence.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сейчас приложение для автоматизации уже предлагает кучу полезных функций — от отправки сообщений по расписанию до управления несколькими устройствами умного дома одновременно. Приложение появилось в результате приобретения Apple Workflow в 2017 году.

По словам Марка Гурмана, новая версия «Команд» позволит создавать действия с использованием моделей Apple Intelligence. На практике это может быть реализовано так: пользователи смогут создавать команды с помощью голосовых команд, объясняя нейросети, что именно нужно сделать. Так процесс создания команд станет проще для обычных пользователей.

К слову, нечто похожее есть у Microsoft — Copilot+ для Windows. Ожидается, что анонс нового приложения «Команды» состоится в 2026 году.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Внезапно: WWDC 2025 будет самой скучной за последние годы. А как же iOS 26 и полный редизайн?!
Кожа, карбон и титан: представлен элитный чехол для iPhone 16 Pro Max
Внезапно: даже базовый iPhone 17 станет больше

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии