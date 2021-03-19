



Facebook планирует запустить отдельную версию Instagram исключительно для детей. Зарегистрироваться в ней можно будет с разрешения родителей или опекунов.



В настоящее время Instagram запрещает пользоваться сервисом лицам младше 13 лет из-за особенностей американского законодательства. Дети легко обходят этот запрет, просто указывая при регистрации более старший возраст. При этом в Instagram зачастую встречается взрослый контент, в том числе обнажёнка, причём даже не в ленте с подписками, а в рекомендациях.



Представитель Facebook объяснил изданию Bloomberg планы по запуску детской версии Instagram тем, что всё больше детей хотят присоединиться к этой соцсети, но они не могут это сделать из-за законодательных ограничений.



Ранее Instagram запретил лицам старше 18 лет писать личные сообщения незнакомым пользователям, которые не достигли такого возраста. При попытке отправить сообщение появится уведомление об ошибке. Таким образом соцсеть борется с харассментом, ограждая юных пользователей от приставаний незнакомцев.



Не исключено, что детская версия Instagram привлечёт к себе не только детей, но и педофилов, ведь вряд ли что-либо помешает взрослым людям регистрироваться в этой соцсети, занижая свой реальный возраст. Известно, что на YouTube существует педофильское движение — извращенцы делятся друг с другом роликами, снятыми детьми, указывая в комментариях наиболее откровенные фрагменты. При этом сами дети могут не осознавать, почему их видео привлекают такое большое количество зрителей.







