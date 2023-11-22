«Скоро станет интересно»: эксперт раскрыл главную проблему китайских авто в России

Олег

Фото: zr.ru
Фото: zr.ru


В сети рассказали, в чем проблема китайских автомобилей, которые набирают популярность в России. Информацию собрала «Фонтанка».

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Согласно источнику, главная трудность заключается в запчастях на китайский автопром. Хотя дефицита деталей на них в РФ сейчас нет, но пойти и купить самое необходимое — даже масляный фильтр — в любом магазине не получится. Продавцы не держат в наличии китайские запчасти и в любом случае придется ждать доставки.

«Рынок запчастей пока непонятен — нет определенности, какие компоненты будут ликвидны. Например у корейцев «Хендай» / «Киа» один масляный фильтр подходит сразу на несколько моделей. С «китайцами» эти моменты у нас пока не проанализированы», — эксперт, опрошенный «Фонтанкой». 

Простые запчасти вроде тормозных колодок или фильтров обычно привозят довольно быстро, в течение 2-3 дней. Что-то более редкое придется ждать от двух недель до двух месяцев. Гораздо хуже ситуация обстоит с кузовными деталями и крупными узлами.

«Владельцы новых «китайцев» после ДТП, например, спрашивают у нас кузовные запчасти. Там цены взлетают до небес, от привычных на похожие позиции ценник в 2–3 раза выше». 
По большинству китайских брендов, например «Каи» и «Ливан», отсутствует официальная техническая документация, и поэтому чинить их за пределами дилерского центра почти невозможно. Если в ближайшее время техническую документацию производители не откроют, обслуживать автомобили этих брендов независимые СТО не смогут, и дилерские СТО займут позицию монополиста.

Среди других трудностей представители отрасли называют странную маркировку китайских запчастей, из-за которой их сложно идентифицировать, а также проблему с поиском деталей на автомобили старше 8 лет. Мастера в сервисах шутят, что китайские вендоры обкатывают свои машины на россиянах и благодаря этому доводят их до идеального состояния и оснащения. 

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Источник:
Фонтанка
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Комментарии

tellurian
+4772
tellurian
Ещё часто не подходят, хотя заказаны по вину, судя форумам и роликам. Ещё гниют быстрее европейских, американцев и японцев.
2 часа назад в 17:56
#
EDD
+415
EDD tellurian
Сейчас новые китайцы оцинкованы не хуже, чем немцы, так что судить по гнили рано ещё. А вот старые да, сгнили уже.
час назад в 18:22
#
tellurian
+4772
tellurian EDD
Коррозия на коробках и двигателях. Машинам от года и менее. И много у кого.
21 минуту назад
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