«Скоро станет интересно»: эксперт раскрыл главную проблему китайских авто в России

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В сети рассказали, в чем проблема китайских автомобилей, которые набирают популярность в России. Информацию собрала «Фонтанка».







Согласно источнику, главная трудность заключается в запчастях на китайский автопром. Хотя дефицита деталей на них в РФ сейчас нет, но пойти и купить самое необходимое — даже масляный фильтр — в любом магазине не получится. Продавцы не держат в наличии китайские запчасти и в любом случае придется ждать доставки.





«Рынок запчастей пока непонятен — нет определенности, какие компоненты будут ликвидны. Например у корейцев «Хендай» / «Киа» один масляный фильтр подходит сразу на несколько моделей. С «китайцами» эти моменты у нас пока не проанализированы», — эксперт, опрошенный «Фонтанкой».



Простые запчасти вроде тормозных колодок или фильтров обычно привозят довольно быстро, в течение 2-3 дней. Что-то более редкое придется ждать от двух недель до двух месяцев. Гораздо хуже ситуация обстоит с кузовными деталями и крупными узлами.





«Владельцы новых «китайцев» после ДТП, например, спрашивают у нас кузовные запчасти. Там цены взлетают до небес, от привычных на похожие позиции ценник в 2–3 раза выше».

По большинству китайских брендов, например «Каи» и «Ливан», отсутствует официальная техническая документация, и поэтому чинить их за пределами дилерского центра почти невозможно. Если в ближайшее время техническую документацию производители не откроют, обслуживать автомобили этих брендов независимые СТО не смогут, и дилерские СТО займут позицию монополиста.



Среди других трудностей представители отрасли называют странную маркировку китайских запчастей, из-за которой их сложно идентифицировать, а также проблему с поиском деталей на автомобили старше 8 лет. Мастера в сервисах шутят, что китайские вендоры обкатывают свои машины на россиянах и благодаря этому доводят их до идеального состояния и оснащения.