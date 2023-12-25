Скоро в России: возрожден бюджетный неубиваемый седан, который просто обожают таксисты

Олег

Saipa


В Иране начали собирать слегка измененный седан от Renault. Об этом пишут «Автоновости дня».

Иранский автоконцерн Saipa запустил тестовое производство седана Pars Khodro Cadilla P90. Этот автомобиль — почти полная копия Renault Logan первого поколения, который фактически популяризовал французский бренд в России. Logan был и остается любимцем водителей такси, работников курьерских служб, строителей и дачников.

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От оригинального бюджетного седана Pars Khodro Cadilla P90 отличается некоторыми деталями экстерьера: передние и задние фары видоизменены, бампер стал более спортивным, а внутри появилась мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и посвежевшая приборная панель.

Saipa

Saipa

Под капотом у иранского «логана» будет бензиновый «шеснарь» 1.6 литра мощностью 115 л.с. в паре с МКПП. Количество опций минимально: несколько подушек безопасности, ABS, ДХО, датчик света, камера заднего вида, кондиционер, и в некоторых случаях — круиз-контроль.

Saipa

Saipa уже заявляла, что планирует открыть поставки своих легковых авто в Россию — машины повезут через Беларусь с участием фирмы-посредника. С учетом отличной репутации Logan и при условии вменяемой цены модель однозначно будет пользоваться спросом в нашей стране. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

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