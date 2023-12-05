Скоро выйдет Windows 12. Что в ней будет?

Александр



По данным тайваньского СМИ Commercial Times, компания Microsoft запланировала даты анонса и выпуска новой версии Windows. Операционная система Windows 12 будет представлена примерно через полгода, 24 июня 2024 года, а пользователям она станет доступна позднее — с 5 октября. О сроках запуска Windows 12 проинформированы руководители ведущих компаний по производству компьютеров и ноутбуков, среди которых Acer, Quanta, MSI и Gigabyte. 

Официального анонса Windows 12 ещё не было, и в Microsoft не объявляли, какими особенностями, будет обладать эта ОС, но инсайдерам известна кое-какая информация. В неё будут широко внедрены технологии, основанные на искусственном интеллекте, что неудивительно, ведь Microsoft — один из основных инвесторов компании OpenAI, создавшей нейросетевой чат-бот ChatGPT. Именно на основе этого чата работает функция Copilot, появившаяся в Windows 11 и Windows 10 с недавними обновлениями.

Скорее всего, участники программы Windows Insider получат доступ к предварительным сборкам Windows 12 за несколько месяцев до официального выпуска этой ОС. Они смогут протестировать её и оставить свои отзывы и пожелания, которые повлияют на то, какой она будет в итоге.

Также сообщается, что Microsoft повысит системные требования, предъявляемый операционной системой к компьютеру. Если для Windows 10 требовалось лишь 2 ГБ оперативной памяти, а в Windows 11 требования были подняты до 4 ГБ, то Windows 12 не сможет устанавливаться и работать на компьютерах, оснащённых менее чем 8 ГБ. Не исключено, что перестанут поддерживаться некоторые старые процессоры Intel и AMD. Прочие требования будут такими же, как у Windows 11: 64 ГБ свободного места в накопителе, наличие UEFI и модуля безопасной загрузки TPM 2.0 и экран диагональю более 9 дюймов с разрешением минимум 1366×768 пикселей.


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Комментарии

Вася Вотафаков
+5511
Вася Вотафаков
Что в ней нового ? … в ней будут закруглены края окошек windows 🤣
Сегодня в 10:21
#
–52
oskar
Может полностью облачная будет?
Сегодня в 11:32
#
tellurian
+4720
tellurian oskar
По подписке для корпоративного рынка.
Сегодня в 13:29
#
Chimone Arika
+196
Chimone Arika
Интеграцию с доп монетизацией развернут пошире
Сегодня в 12:04
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