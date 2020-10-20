





В ближайшее время разработчики WhatsApp планируют добавить в браузерную версию поддержку голосовых и видеозвонков. Эти две функции доступны пользователям мессенджера на смартфоне в течение последних двух лет.Наличие новой функции обнаружили в бета-версии веб-клиента под номером 2.2043.7. Сообщается, что публичный запуск голосовой и видеосвязи состоится в ближайшие несколько недель.Возможность будет работать следующим образом. При получении вызова появится всплывающее окно, в котором можно принять или отклонить звонок.Аналогичным образом работают исходящие вызовы. В дополнительном компактном окошке будет отображаться информация о контакте, а также кнопки управления вызова, среди которых отключение микрофона и завершение звонка.Также стало известно о поддержке групповых голосовых и видеозвонков. Новые функции находятся на стадии бета-тестирования и пока недоступны для всех пользователей. Пока компания не уточняет дату их публичного запуска.