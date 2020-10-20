В ближайшее время разработчики WhatsApp планируют добавить в браузерную версию поддержку голосовых и видеозвонков. Эти две функции доступны пользователям мессенджера на смартфоне в течение последних двух лет.

WhatsApp

Наличие новой функции обнаружили в бета-версии веб-клиента под номером 2.2043.7. Сообщается, что публичный запуск голосовой и видеосвязи состоится в ближайшие несколько недель.

Возможность будет работать следующим образом. При получении вызова появится всплывающее окно, в котором можно принять или отклонить звонок.

WhatsApp

Аналогичным образом работают исходящие вызовы. В дополнительном компактном окошке будет отображаться информация о контакте, а также кнопки управления вызова, среди которых отключение микрофона и завершение звонка.

Также стало известно о поддержке групповых голосовых и видеозвонков. Новые функции находятся на стадии бета-тестирования и пока недоступны для всех пользователей. Пока компания не уточняет дату их публичного запуска.


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Источник:

WABetainfo WABetainfo

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