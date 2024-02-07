«Скорость мангуста»: Apple исправила две самые стыдные проблемы Vision Pro, но одна еще осталась

Компания Apple выпустила первую бета-версию visionOS 1.1, в которой исправила две самые критикуемые проблемы гарнитуры. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что после публичного тестирования Apple Vision Pro пользователи и блогеры были возмущены её непродуманностью. Например, в случае утери пароля блокировки владельцу пришлось бы отправлять устройство в Apple Store, где бы он ни жил. А еще тестировщики разнесли в пух и прах фирменные «Персоны»: 3D-копия владельца для использования в различных сценариях оказалась очень некачественной и даже пугала несведущих людей.
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С выходом visionOS 1.1 Beta 1 обе эти проблемы были исправлены. Теперь в системе появилась возможность сбросить забытый пароль прямо с гарнитуры, не прибегая к помощи Apple Store — системное оповещение при неверно введенном пароле предлагает стереть содержимое Vision Pro «прямо сейчас». Кроме того, Apple добавила первые улучшения в «Персоны» — они уже стали гораздо более реалистичными и приятными глазу.
Теперь из самых неприятных и странных недостатков Apple Vision Pro остался один — пластиковое покрытие передней панели, которое царапается о воздух, и в идеале должно быть стеклянным, тем более с учетом стоимости девайса.