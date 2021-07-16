





Компания Microsoft вернёт «Скрепыша» в свои продукты. Раньше он был виртуальным ассистентом, а теперь станет трёхмерным анимированным эмодзи.«Скрепыш» в своей новой реинкарнации будет использоваться в Windows, Office, Teams и продуктах облачного сервиса Microsoft 365. Не исключено, что Microsoft расширит его роль, и он будет использоваться не только как эмодзи, но и в других целях (например, снова будет появляться, когда пользователю требуется помощь).Microsoft собирается перерисовать около 900 «устаревших» эмодзи, заменив их новыми 3D-вариантами с эффектами анимации. Среди них будет и «Скрепыш». Впервые этот герой появился в рамках проекта Microsoft Bob в 1995 году — это альтернативный интерфейс Windows с интерактивными помощниками.Таких помощников было около 250, но именно «Скрепыш» оказался одним из наиболее живучих. Он перешёл в другие продукты Microsoft, в том числе приложения Office, где осталось только девять виртуальных помощников. Компания Microsoft отказалась от «Скрепыша» и других помощников в 2001 году с выпуском Office XP, и с тех пор пользователи (по большей части в шутку) просят её вернуть «полюбившегося» героя.