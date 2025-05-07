«Скрепыша» вновь воскресили: теперь это бесплатный офлайн ИИ-ассистент
Олег Воронин
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В сети появилась новая итерация «Скрепыша» — мемного помощника из Windows 90-х и нулевых, который помогал пользователям подсказками из раздела помощи, а также бесил своим появлением на экране невовремя. Пару лет назад его уже возрождали с ChatGPT на борту, а теперь появилась новая версия с возможностью подключения разных языковых моделей.
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Отличительная фишка Clippy от разработчика felixrieseberg — возможность офлайн-работы помощника. В меню приложения можно выбрать тип языкового пакета (Metal, CUDA, Vulkan и прочие) и пользоваться ими автономно без необходимости подключаться к интернету. Единственную онлайн-функцию — проверку обновлений приложения — по желанию тоже можно отключить.
Приложение распространяется бесплатно и доступно на Windows, macOS и Linux.