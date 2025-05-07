«Скрепыша» вновь воскресили: теперь это бесплатный офлайн ИИ-ассистент

Олег

Фото: felixrieseberg


В сети появилась новая итерация «Скрепыша» — мемного помощника из Windows 90-х и нулевых, который помогал пользователям подсказками из раздела помощи, а также бесил своим появлением на экране невовремя. Пару лет назад его уже возрождали с ChatGPT на борту, а теперь появилась новая версия с возможностью подключения разных языковых моделей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отличительная фишка Clippy от разработчика felixrieseberg — возможность офлайн-работы помощника. В меню приложения можно выбрать тип языкового пакета (Metal, CUDA, Vulkan и прочие) и пользоваться ими автономно без необходимости подключаться к интернету. Единственную онлайн-функцию — проверку обновлений приложения — по желанию тоже можно отключить.

Приложение распространяется бесплатно и доступно на Windows, macOS и Linux. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
felixrieseberg
Cсылки по теме:
В WhatsApp появился бесплатный чат-бот Perplexity. Что он может, и как его запустить?
Китайская нейросеть Qwen появилась на Android и iOS. Она рвёт ChatGPT в мелкие клочья и работает в России бесплатно и без ограничений
Каждый пятый россиянин предпочитает общаться с ИИ вместо людей

Рекомендации

Рекомендации

В сети распаковали iPhone SE 4. На этот раз обошлось без Вилсакома
«Фонарик судного дня» порвал Kickstarter — его невозможно не захотеть
Внезапно: iPhone SE 4 разочарует всех, кто ждет его и хочет купить
Chrome добавил скрытую, но суперполезную опцию для всех. Вот как её найти и включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии