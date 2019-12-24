Новый альбом Скриптонита «2004» стал доступен эксклюзивно в сервисе Apple Music. Трек «Колёса» из него вошёл в глобальный плейлист Apple Music «Главные новинки», который ежедневно знакомит пользователей с лучшими треками со всего мира. Адиль Жалелов стал первым артистом из России, попавшим на обложку этого плейлиста, его изображение в течение суток увидят пользователи музыкального сервиса Apple из 115 стран.
«Я начал писать этот альбом чуть больше года назад. Рэп-альбом записывать я не собирался, но тем не менее новые песни писались, и почему-то довольно легко. В альбоме — 24 трека, но песен — всего 16, остальное — это интерлюдии и небольшие приветы от моих друзей. Это первый альбом, на который я написал всю музыку сам, хоть и на других записях большая часть музыки тоже была моей. В нём нет концепции повествования или сюжетной линии, объединяющей песни, но звучит он цельно, и для меня лично очень особенно. Наверно потому что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин, и звучит тепло, как в 2000-х. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном, и не думать о том, что это моя запись», – поделился музыкант мыслями об альбоме с редакцией Apple Music.Новый альбом Скриптонита «2004» можно послушать эксклюзивно в Apple Music до конца января:
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