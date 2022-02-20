





Компания Clearview AI, известна сотрудничеством с правоохранительными органами США. Она создает новейшие технологии отслеживания людей для раскрытия преступлений и повышения всеобщей безопасности. Разработчики хотят создать базу данных всех людей на планете.Цель компании — собрать 100 миллиардов фото пользователей со всего Интернета. И это пугает. На планете проживает около 8 миллиардов людей, а это значит, что каждый житель Земли попадет под присмотр. Да и методы сбора могут не всем понравится.Основным источником изображений станут соцсети. Данные собираются без разрешения пользователей. Это похоже на похищение данных, на что уже среагировали крупные компании. Youtube, Google, Twitter и Facebook уже потребовали от Clearview прекратить деятельность и удалить уже собранный материал. Разработчики отказались, ссылаясь на соблюдение закона.Чтобы все выглядело не так страшно, гендиректор Clearview заверил, что проектом будут пользоваться только правоохранительные органы. Главная задача — спасение людей и доказательство их невиновности в случае ошибочных обвинений.Сейчас в суде находится несколько дел о нарушении конфиденциальности жителей со стороны Clearview. Несмотря на запреты IT-компаний на использование данных, отслеживание по-прежнему используется со стороны органов США.