В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить

Александр


Разработчики Chrome добавили в браузер одно интересное нововведение — предпросмотр страниц по ссылкам без запуска в отдельных вкладках. Не покидая открытую страницу можно увидеть, что содержится на других страницах, ссылки на которые есть на сайте.

Эта возможность реализована только в Canary-версии Chrome, а после завершения этапа тестирования она появится в релизных версиях браузера на всех поддерживаемых десктопных платформах. Даже в тестовой сборке Chrome в настоящее время она скрыта, включить её можно через экспериментальные настройки:

  • Перейдите по адресу chrome://flags/#link-preview
  • Установите статус Enabled
  • Перезапустите Chrome


Чтобы увидеть содержимое страницы по ссылке, наведите на ссылку курсор мыши и нажмите Alt. Второй вариант: нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите опцию «Посмотреть ссылку». После этого поверх основного окна Chrome откроется дополнительное, в которой будет открыта страница по выбранной ссылке. Эту  страницу можно пролистывать колёсиком мыши, а потягивание за полосу прокрутки по какой-то причине пока неработоспособно.


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