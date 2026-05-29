Скрытая экономия на macOS: вы зря тратите деньги на офисный софт и планировщики

Среди пользователей, которые только планируют или недавно завершили переход с операционной системы Windows на macOS, существует одна укоренившаяся привычка. Попадая в новую экосистему, они первым делом начинают искать, где купить пакет Microsoft Office, и судорожно подбирают платные таск-менеджеры. Вопрос «как здесь работать с документами?» у многих обычно стоит на первом месте.Я и сам долгое время оставался преданным пользователем Windows, пока восемь лет назад окончательно не перешел на MacBook. В тот момент меня точно так же волновала проблема софта. Однако реальность macOS оказалась такова, что покупка сторонних офисных программ и сторонних календарей в 90% случаев — абсолютно пустая трата денег. У Apple всё необходимое есть уже на борту, причем бесплатно и с гораздо более глубокой интеграцией.В мире Windows установка пакета из Word, Excel и PowerPoint — обязательный ритуал после первого включения любого ПК, если производитель не предустановил его. Напомню, что у Microsoft эти приложения стоят денег, поэтому даже включенный офисный пакет и Windows уже заложены в конечную стоимость компьютера. И многие покупают гаджеты без ОС, чтобы максимально сэкономить. Но без «офиса» система даёт голый текстовый редактор в виде «Блокнота». А вот на компьютерах Mac ситуация принципиально иная: полноценный рабочий инструментарий доступен пользователю сразу после распаковки устройства.Главное преимущество фирменного софта Apple заключается в его феноменальной оптимизации. Ни одно стороннее приложение, включая продукты Microsoft или Google, не способно работать на macOS столь же плавно и энергоэффективно. Тут никакого секрета нет: фирменные программы создаются теми же инженерами, которые проектируют процессоры Apple Silicon. Как результат — моментальный запуск, плавный скроллинг тяжелых документов и минимальная нагрузка на батарею вашего MacBook. У меня просто годами открыты 5-6 документов в Pages, где я набираю тексты и храню их в архивах по годам или месяцам. При этом я очень редко выключаю или перезагружаю Mac, а браузер, мессенджер и офисные приложения вообще не закрываю.Теперь поговорим о прямых аналогах базовых приложений MS Office — Pages, Numbers и Keynote. Текстовый редактор Pages выступает полноценной и во многом более эстетичной альтернативой привычному Word. Если Microsoft Office перегружен бесконечными вкладками, подменю и мелкими иконками, то интерфейс Pages убран в аккуратную боковую панель. При этом приложение без проблем справляется со сложной версткой, позволяет экспортировать файлы в формат .docx и поддерживает совместную работу в реальном времени. Для написания текстов, подготовки отчетов или создания договоров его возможностей хватает с избытком.Для работы с таблицами есть Numbers. Утилита предлагает совершенно иной взгляд на работу с данными по сравнению с Excel. Вместо бесконечной и монотонной сетки ячеек здесь используется концепция «холста», на котором можно размещать несколько независимых таблиц, графиков и медиафайлов. Это делает Numbers идеальным инструментом для создания красивых финансовых отчетов, трекеров привычек и наглядных графиков. Разумеется, формулы и совместимость с .xlsx здесь работают как надо, хотя для сложнейшего макроанализа и бухгалтерии Excel все еще остается профессиональным стандартом. Тем не менее открыть, отредактировать или просмотреть файл xlsx вы всегда сможете без проблем.Что касается Keynote, это признанный фаворит среди создателей презентаций, который оставляет PowerPoint далеко позади. Именно в Keynote сама Apple готовила свои знаменитые презентации для анонсов новых продуктов. Уверен, что Стив Джобс лично контролировал процесс внедрения каждой функции в эту утилиту. Уникальные анимации вроде функции «Сдвиг» (Magic Move), кинематографичные переходы и стильные шаблоны позволяют создавать визуальный контент самого высокого уровня без необходимости покупать подписки на сторонние графические сервисы.Окей, с базовым «офисом» понятно, а что дальше? Похожая история происходит и в сегменте планировщиков задач. Пользователи привыкли покупать дорогие подписки на Todoist или Things просто потому что так посоветовали или написали в соцсетях. По фату многие даже не замечают, какой качественный скачок совершили встроенные утилиты Apple за последние годы. Связка из «Календаря», «Заметок» и «Напоминаний» превратилась в мощный комбайн для тайм-менеджмента.Встроенные «Напоминания» поддерживают смарт-списки, теги, вложенные задачи и создание напоминаний по геолокации или при отправке сообщений конкретному контакту. В «Заметках» можно не просто хранить текст, но и сканировать документы, защищать их паролем и вести совместные проекты.«Календарь» бесшовно агрегирует встречи из любых почтовых сервисов и напоминалок.Например, я внёс себе напоминания прозванивать неактивные SIM-карты каждые 3 месяца, чтобы их не отобрали операторы. В другом списке у меня лежат игры с датами релиза и ценами, чтобы я не пропустил интересный мне проект. Отдельный список есть для фильмов и аниме, а самый объёмный — хотелки и разные прикольные вещицы, которые я покупаю. Причём к каждому из них у меня есть доступ с любого гаджета.Тут мы подошли к жирнейшему плюсу этой триады — абсолютная синхронизация через iCloud. Задача, надиктованная голосом через Apple Watch, мгновенно появляется на MacBook и дублируется на iPad или iPhone без малейших задержек. Круто? Конечно! Ещё и бесплатно.Помимо базового офисного набора, Apple бесплатно предлагает пользователям инструменты для творчества, аналогов которым в стандартной поставке Windows просто не существует. Речь идет о музыкальной студии GarageBand и видеоредакторе iMovie. С их помощью любой владелец Mac может с первого дня монтировать семейные видео в разрешении 4K или записывать подкасты и музыку на полупрофессиональном уровне.Для тех, кому со временем перестанет хватать базовых возможностей, у Apple предусмотрен логичный шаг на ступень вверх. За вполне вменяемые деньги можно приобрести полноценные версии Final Cut Pro и Logic Pro, в которых создаются голливудские фильмы и музыкальные альбомы мирового уровня.Восемь лет опыта использования macOS доказывают, что для 95% повседневных и рабочих задач стандартного софта Apple хватает с головой. Да, я пользовался планировщиками, счётчиками и разными околоофисными утилитами. Но с каждым обновлением нативные приложения Mac становились лучше. Поэтому покупка сторонних офисных пакетов и планировщиков сейчас — просто старая привычка из мира Windows.Разумеется, существуют исключения. Если ваша деятельность жестко завязана на специфический корпоративный софт, если вы ежедневно оперируете огромными базами данных в Excel с использованием сложных макросов или работаете в команде, где приняты жесткие стандарты форматирования Microsoft, покупка специализированных утилит будет оправдана.Ну, а всем остальным пользователям тратить деньги на стороннее ПО нет никакого смысла — Apple уже обо всем позаботилась, предоставив первоклассные инструменты абсолютно бесплатно.