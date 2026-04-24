Скрытая функция Apple Watch для улучшения психики, о которой вы не знали. Где её искать

Фархад


Многие владельцы Apple Watch даже не подозревают, что часы собирают часть важных данных о здоровье автоматически, без каких-либо настроек и приложений. Одна из таких метрик — «Время при дневном свете» — показатель, который фиксирует, сколько времени вы проводите при дневном освещении. Именно он влияет на наше настроение, уровень тревожности, энергию и качество сна. Рассказываем, где узнать, достаточно ли времени вы проводите на солнце.

Самое интересное, что эта метрика появилась ещё в iOS 17 и работает через датчик освещённости часов. Никаких действий для активации не требуется: просто носите часы, а данные записываются в «Здоровье». При этом учитывается именно уровень света вокруг, а не шаги или тренировки. Поэтому даже обычная работа на улице или прогулка без активности уже идёт в плюс.

Почему это важно? «Время при дневном свете» напрямую связано с настроением и качеством сна как минимум. Плюс оно даёт естественный витамин D. И тут проявляется интересный момент — самые «здоровые» дни не всегда связаны со спортом. Иногда больше пользы даёт просто несколько часов на свежем воздухе, даже без тренировок.

Как посмотреть «Время на свету»:
  • Откройте приложение Apple Здоровье на своём iPhone;
  • Нажмите на поиск (иконка лупы);
  • Введите «Дневной свет» или «Время при дневном свете»;

  • Откройте раздел с результатами — там будут все данные по дням, неделям и месяцам;
  • Также эту метрику можно найти в категориях «Психическое благополучие» или «Другие данные».


Теперь вы можете реально оценить, сколько времени проходит вне помещений — и где есть перекос. Apple рекомендует проводить на свежем воздухе при солнечном свете не менее 20 минут в день. Иногда достаточно просто чаще выходить с ноутбуком или делать короткие паузы на улице, чтобы показатели начали расти без дополнительных усилий.
Cсылки по теме:
Юбилейный iPhone полностью изменит ваши ощущение от смартфона. От такого экрана не все будут в восторге
Можете не ждать lossless в AirPods. В Apple наконец сказали вслух то, что все и так знали
Как выжать максимум из строки меню в macOS? Нашли полезную и бесплатную утилиту

Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету
Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26: январь 2026
В каких AirPods есть такое? Xiaomi выпустила Redmi Buds 8 Pro с тройными динамиками и двойными ЦАП
Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!

Комментарии (2)

+45
TheEwb
И что делать с этой информацией???
Вчера в 21:01
StrangeR
+61
StrangeR TheEwb
Узнать псих ты,или нет 🤣
час назад в 23:09
