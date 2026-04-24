Скрытая функция Apple Watch для улучшения психики, о которой вы не знали. Где её искать

Многие владельцы Apple Watch даже не подозревают, что часы собирают часть важных данных о здоровье автоматически, без каких-либо настроек и приложений. Одна из таких метрик — «Время при дневном свете» — показатель, который фиксирует, сколько времени вы проводите при дневном освещении. Именно он влияет на наше настроение, уровень тревожности, энергию и качество сна. Рассказываем, где узнать, достаточно ли времени вы проводите на солнце.

Откройте приложение Apple Здоровье на своём iPhone;

Нажмите на поиск (иконка лупы);

Введите «Дневной свет» или «Время при дневном свете»;

Откройте раздел с результатами — там будут все данные по дням, неделям и месяцам;

Также эту метрику можно найти в категориях «Психическое благополучие» или «Другие данные».

Самое интересное, что эта метрика появилась ещё в iOS 17 и работает через датчик освещённости часов. Никаких действий для активации не требуется: просто носите часы, а данные записываются в «Здоровье». При этом учитывается именно уровень света вокруг, а не шаги или тренировки. Поэтому даже обычная работа на улице или прогулка без активности уже идёт в плюс.Почему это важно? «Время при дневном свете» напрямую связано с настроением и качеством сна как минимум. Плюс оно даёт естественный витамин D. И тут проявляется интересный момент — самые «здоровые» дни не всегда связаны со спортом. Иногда больше пользы даёт просто несколько часов на свежем воздухе, даже без тренировок.Как посмотреть «Время на свету»:Теперь вы можете реально оценить, сколько времени проходит вне помещений — и где есть перекос. Apple рекомендует проводить на свежем воздухе при солнечном свете не менее 20 минут в день. Иногда достаточно просто чаще выходить с ноутбуком или делать короткие паузы на улице, чтобы показатели начали расти без дополнительных усилий.