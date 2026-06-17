Скрытая функция Samsung Galaxy делает разблокировку смартфона намного красивее. Многие владельцы даже не знают о ней

Если он не установлен, скачайте его прямо из Good Lock;

Перейдите в раздел «Анимация разблокировки» и активируйте переключатель;

Выберите понравившийся эффект. В зависимости от версии One UI доступны различные варианты, включая «Волна», «Рябь», «Распространение», «Искажение» и другие;

При желании можно дополнительно изменить скорость анимации, кривую перехода и другие параметры, чтобы добиться максимально плавного или, наоборот, более динамичного эффекта;

Заблокируйте смартфон и проверьте результат;

Готово!

Продолжаем делиться полезными функциями One UI, о которых многие владельцы Samsung Galaxy даже не подозревают. Сегодня расскажем об уникальной возможности — изменении анимации разблокировки и переходов между экранами. По умолчанию смартфоны Samsung используют стандартные эффекты, которые со временем могут наскучить. Между тем компания позволяет персонализировать этот элемент интерфейса буквально в несколько нажатий. Рассказываем, как это сделать.Сразу отметим, что смена анимаций не влияет на производительность или автономность устройства, но делает взаимодействие со смартфоном Galaxy более приятным. Можно выбрать необычные эффекты, изменить скорость и даже настроить характер переходов под собственный вкус.Функция доступна через фирменный набор утилит Samsung Good Lock. Для ее работы потребуется смартфон Galaxy с актуальной версией One UI и установленным модулем LockStar. Также рекомендуется обновить Good Lock и все его компоненты до последних версий через Galaxy Store, поскольку новые функции регулярно появляются именно через обновления модулей.Зачем вообще менять анимацию разблокировки? В первую очередь такая возможность понравится тем, кто любит персонализировать интерфейс смартфона. Даже небольшие изменения делают устройство более уникальным и позволяют выделиться среди владельцев других Galaxy.Кроме того, разные эффекты позволяют по-новому воспринимать привычные действия. После настройки смартфон выглядит более современно и ощущается совсем иначе, хотя никаких сложных модификаций для этого не требуется. Такая функция будет особенно полезной, если ваш девайс не получил One UI 8.5 или на нём доступны не все нововведения прошивки.А еще это один из тех инструментов, которые Samsung не афиширует, поэтому о существовании подобных настроек знают далеко не все пользователи.Как изменить анимацию разблокировки на Samsung GalaxyОткройте приложение Good Lock и найдите в нём модуль LockStar;Samsung Good Lock остается одним из самых мощных инструментов для кастомизации Android. С его помощью можно менять не только внешний вид экрана блокировки, но и множество других элементов интерфейса. А настройка анимации разблокировки — простой способ сделать свой Galaxy более индивидуальным и добавить немного свежих ощущений без установки сторонних прошивок или сложных модификаций.