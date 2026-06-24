Скрытая функция Samsung Galaxy, которая прокачает ваш будильник в One UI 8.5

Откройте стандартное приложение «Часы» на смартфоне;

Перейдите на вкладку «Будильник»;

Создайте новый будильник или откройте уже существующий;

Пролистайте настройки вниз и нажмите «Фон будильника»;

В левом верхнем углу выберите пункт «Фон»;

В разделе «Рекомендуемые» найдите вариант«Погода» и выберите его;

Нажмите «Готово», а затем «Сохранить».

Продолжаем делиться полезными функциями One UI 8.5, о которых многие пользователи Samsung Galaxy ещё не знают. Сегодня расскажем о необычной возможности, которая появилась в приложении «Часы». Теперь будильник может отображать текущие погодные условия прямо на экране срабатывания. Если за окном идет дождь, на экране появится соответствующая анимация, а в солнечную погоду фон будет выглядеть совершенно иначе.На первый взгляд функция кажется косметической, однако она делает утреннее взаимодействие со смартфоном более информативным. Еще до разблокировки устройства можно понять, какая погода ожидает вас за окном, и быстрее решить, что надеть перед выходом из дома.Кроме того, динамический фон делает экран будильника более живым. Вместо статичного изображения пользователь получает оформление, которое меняется в зависимости от реальных погодных условий.Для работы функции необходимо обновить смартфон до One UI 8.5. Также потребуется активировать геолокацию и предоставить приложению «Погода» доступ к определению местоположения, иначе система не сможет получать актуальные погодные данные для отображения в будильнике.Как включить погодный фон в будильнике Samsung GalaxyЕсли погодный фон не отображается, откройте «Настройки» > «Приложения» > «Погода» > «Разрешения» и убедитесь, что приложению разрешен доступ к геолокации.После этого при срабатывании будильника система будет автоматически подбирать фон в соответствии с текущими погодными условиями в вашем регионе.