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Скрытая функция Samsung Galaxy, которая вам точно понравится. Запускаем разные приложения с помощью отпечатков пальцев

Фархад


Продолжаем делиться полезными функциями One UI, которые улучшают пользовательский опыт на смартфонах Samsung Galaxy. Сегодня расскажем, как на Samsung Galaxy запускать разные приложения по разным отпечаткам пальцев прямо с экрана блокировки в одно касание. Функция работает через фирменные инструменты бренда и позволяет буквально превратить каждый отпечаток в отдельную кнопку быстрого запуска. Рассказываем, как это сделать.

Сразу ответим на вопрос: зачем это вообще нужно? Такой сценарий может оказаться гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд. Например, указательным пальцем можно открывать одно банковское приложение, большим — другое, а средним — нужный сайт или заметки. Вместо разблокировки смартфона и поиска нужной программы на рабочем столе приложение будет запускаться автоматически сразу после распознавания отпечатка.



Перед настройкой необходимо обновить смартфон до актуальной версии One UI и установить последние патчи безопасности. Также потребуется зарегистрировать несколько отпечатков пальцев в настройках разблокировки устройства («Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Биометрические данные» > «Отпечатки пальцев»). Дополнительно вам потребуется установить приложение Good Lock из Galaxy Store и модуль Routines+, который добавляет расширенные возможности автоматизации в систему.

Как настроить запуск приложений по отпечатку пальца:
  • Откройте приложение Good Lock;
  • Во вкладке Life up найдите и установите модуль Routines+;

  • Откройте Routines+ и нажмите значок с галочкой в правом верхнем углу, а затем кнопку «+» для создания нового сценария;
  • В разделе «Если» выберите пункт «Разблокировка по отпечатку пальца»;

  • Выберите конкретный палец, который будет запускать приложение;
  • Нажмите «Готово»;

  • В разделе «Тогда» выберите «Приложения» > «Открыть приложение»;
  • Укажите нужную программу и действие для неё;
  • Сохраните сценарий, задайте ему название и значок;
  • Готово!



Теперь можете проделать эту процедуру для каждого последующего отпечатка под отдельный сценарий. После настройки смартфон будет не только разблокироваться по отпечатку, но и автоматически запускать привязанное к нему приложение или страницу сайта. При желании вы также можете задать другие сценарии автоматизации. Главное — не бояться экспериментировать.
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