Скрытая функция Samsung Galaxy, которая вам точно понравится. Запускаем разные приложения с помощью отпечатков пальцев

Откройте приложение Good Lock;

Во вкладке Life up найдите и установите модуль Routines+;

Откройте Routines+ и нажмите значок с галочкой в правом верхнем углу, а затем кнопку «+» для создания нового сценария;

В разделе «Если» выберите пункт «Разблокировка по отпечатку пальца»;

Выберите конкретный палец, который будет запускать приложение;

Нажмите «Готово»;

В разделе «Тогда» выберите «Приложения» > «Открыть приложение»;

Укажите нужную программу и действие для неё;

Сохраните сценарий, задайте ему название и значок;

Готово!

Продолжаем делиться полезными функциями One UI, которые улучшают пользовательский опыт на смартфонах Samsung Galaxy. Сегодня расскажем, как на Samsung Galaxy запускать разные приложения по разным отпечаткам пальцев прямо с экрана блокировки в одно касание. Функция работает через фирменные инструменты бренда и позволяет буквально превратить каждый отпечаток в отдельную кнопку быстрого запуска. Рассказываем, как это сделать.Сразу ответим на вопрос: зачем это вообще нужно? Такой сценарий может оказаться гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд. Например, указательным пальцем можно открывать одно банковское приложение, большим — другое, а средним — нужный сайт или заметки. Вместо разблокировки смартфона и поиска нужной программы на рабочем столе приложение будет запускаться автоматически сразу после распознавания отпечатка.Перед настройкой необходимо обновить смартфон до актуальной версии One UI и установить последние патчи безопасности. Также потребуется зарегистрировать несколько отпечатков пальцев в настройках разблокировки устройства («Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Биометрические данные» > «Отпечатки пальцев»). Дополнительно вам потребуется установить приложение Good Lock из Galaxy Store и модуль Routines+, который добавляет расширенные возможности автоматизации в систему.Как настроить запуск приложений по отпечатку пальца:Теперь можете проделать эту процедуру для каждого последующего отпечатка под отдельный сценарий. После настройки смартфон будет не только разблокироваться по отпечатку, но и автоматически запускать привязанное к нему приложение или страницу сайта. При желании вы также можете задать другие сценарии автоматизации. Главное — не бояться экспериментировать.