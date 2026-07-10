Скрытая функция Samsung Galaxy позволяет менять размер папок на рабочем столе. Большинство о ней даже не знает

Установите приложение Good Lock из Galaxy Store;

Запустите Good Lock и установите модуль Home Up;

Откройте Home Up и перейдите в раздел Home screen;

Включите переключатель DIY Home Screen;

Пролистайте настройки до раздела Folder;

Чтобы изменить количество значков внутри папки, откройте пункт Folder screen grid или Folder icon grid и выберите подходящую сетку;

Если хотите изменить размер самой папки, найдите параметр Large folder и включите его;

Выберите вариант Custom и вернитесь на рабочий стол;

Теперь вы можете растягивать папки прямо на рабочем столе так же, как обычный виджет;

Готово!

В One UI есть множество возможностей для персонализации, но многие из них скрыты от глаз обычного пользователя. Samsung специально вынесла расширенные настройки в отдельное приложение Good Lock, поэтому большинство владельцев Galaxy даже не подозревает, насколько гибко можно изменить интерфейс смартфона. Сегодня расскажем ещё об одной полезной функции — изменении размера папок на рабочем столе. Она позволяет не только сделать папки больше, но и самостоятельно выбрать количество значков внутри них.На первый взгляд кажется, что у папок в One UI только фиксированный размер, однако это далеко не так. После небольшой настройки они превращаются практически в полноценные мини-виджеты, которыми пользоваться заметно удобнее.Для стабильной работы функции рекомендуется обновить смартфон до последней версии One UI. Также потребуется установить приложение Good Lock из Galaxy Store и скачать модуль Home Up, отвечающий за расширенную настройку домашнего экрана.Отвечаем на логичный вопрос: зачем вообще менять размер папок? Если на смартфоне установлено много приложений или вы предпочитаете их сортировать по категориям, то стандартные папки, скорее всего, вам покажутся неудобными. Вам придётся постоянно листать страницы, чтобы найти нужную утилиту.Ну, а увеличенная папка позволяет разместить больше значков прямо на главном экране. Причём изменение сетки поможет оптимально использовать доступное пространство, чтобы все нужные приложения были под рукой. Кроме того, возможность вручную изменять размер папки позволяет подстроить интерфейс под собственные предпочтения, чего стандартными средствами One UI сделать нельзя.Как изменить размер папок на Samsung Galaxy:Как видите, Home Up выступает одним из самых полезных модулей Good Lock для владельцев Samsung Galaxy. Возможность изменять размер папок и настраивать сетку значков делает рабочий стол гораздо удобнее, особенно если на смартфоне установлено много приложений.